В Казахстане увеличили максимальные ставки по сберегательным вкладам

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами и не повлияет на ценообразование в розничной торговле, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня вступил в силу приказ об утверждении предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (СНГ) на уровне 33 600 тенге за тонну. В переводе на литры цена составляет 19,7 тенге за литр.

С начала года оптовая цена составляла 28 тысяч тенге за тонну и 16 тенге за литр.

Мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток", - заявили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Приказ будет действовать до 1 января 2023 года. Соответствующую работу проводит Агентство по защите и развитию конкуренции РК.