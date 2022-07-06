В Казахстане запустили портал для международной торговли

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Проект "Ready4Trade Центральная Азия", финансируемый Европейским союзом (ЕС) и реализуемый Международным торговым центром (МТЦ), запустил торговый портал Казахстана tradeinfo.kz, чтобы сократить время и затраты на ведение международной торговли. Новая онлайн-платформа предоставляет пошаговую информацию о процедурах трансграничной торговли и делает ее более доступной для бизнеса, сообщила пресс-служба проекта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Портал предоставляет подробное описание всех импортных, экспортных и транзитных формальностей, включая необходимые документы, формы и применимые правила, и процедуры. Он охватывает более 50 товаров, продаваемых через границу, с акцентом на агропродовольственный сектор.
Европейский союз рад засвидетельствовать приверженность Казахстана к устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в Центральной Азии, чему и способствует проект "Ready4Trade Центральная Азия", финансируемый ЕС. Этот портал представляет собой передовой технологический инструмент, предоставляющий единый источник информации о торговых формальностях, который обеспечит прозрачность торговых процедур", - сказал Кестутис Янускас, посол Европейского союза в Казахстане.
Как сообщил генеральный директор QazTrade Азамат Аскарулы, с августа 2020 года QazTrade является институциональным партнером проекта "Ready4Trade Центральная Азия" и координатором всей работы по разработке и запуску торгового портала Казахстана.
Учитывая актуальность наращивания интереса к увеличению поставок морским транспортом и расширения потенциала портов на Каспийском море, впервые провели пошаговое документирование бизнес-процессов импортных и экспортных операций морских портов. Также нашими экспертами было осуществлено сопоставление информации по торговым процедурам на пунктах пропуска на границе Казахстана с сопредельными странами. Я уверен, что торговый портал станет гидом по всем торговым процедурам, работа по которому позволит усилить возможности предприятий соблюдать торговые формальности и стандарты", - сказал он.
В Казахстане платформа была разработана в сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции АО "Центр развития торговой политики QazTrade", который был назначен национальным партнером по реализации портала.
В настоящее время подобные порталы, разработанные МТЦ в партнерстве с ЮНКТАД, успешно используются примерно в 30 странах мира и уже доступны в соседних Таджикистане и Кыргызстане. Портал способствует достижению цели упрощения процедур торговли, закрепленной в соглашении ВТО по УПТ.