Собственники рынков будут нести персональную ответственность за организацию торговли - Султанов

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - О реализации поручений президента по обеспечению доступности продуктов питания и продовольственной безопасности рассказал сегодня на заседании правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, Генеральная прокуратура в мае текущего года завершила проверки 122 рынков. По их итогам выявлен ряд системных проблем. Поэтому одна из мер предусматривает усиление ответственности владельцев рынков.

Модернизации деятельности рынков будет проводиться по следующим направлениям:

наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли; установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам; создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.





Данные нормы включены в законопроект, который находится на рассмотрении мажилиса парламента. Его принятие ожидается в ходе осенней сессии.

Султанов также рассказал, почему затянулся запуск национальной товаропроводящей системы.

Реализация проекта затянулась по ряду субъективных и объективных причин. В частности, изменившиеся в январе-феврале условия финансирования проекта потребовали пересмотра уровня обязательства государства в рамках договора ГЧП с целью снижения нагрузки на бюджет. Проведены переговоры с консорциумом по пересмотру инструментов финансирования и привлечения в него новых инвесторов. Учитывая замечания главы государства, начата работа по пересмотру действующей модели создания национальной товаропроводящей системы", - сообщил глава Минторговли.

Он отметил, что сегодня ведомство рассматривает несколько альтернативных сценариев создания оптово-распределительных центров с привлечением заинтересованных инвесторов. Соответствующие подходы будут презентованы президенту до октября текущего года.