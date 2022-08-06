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Казахстан, Россия и Белоруссия намерены увеличить объемы контейнерных перевозок в направлении Китая - КТЖ

05.08.2022, 14:31 14261
Казахстан, Россия и Белоруссия намерены увеличить объемы контейнерных перевозок в направлении Китая - КТЖ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Руководители нацкомпании "Казакстан темiр жолы", ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусской железной дороги" обсудили вопросы увеличения объемов контейнерных перевозок в направлении Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи, которая состоялась в режиме видеосвязи, руководители железных дорог Российской Федерации и Республики Беларусь отметили значительное увеличение заявок российских и белорусских грузоотправителей в направлении Китая через территорию Казахстана", - отмечается в пресс-релизе КТЖ.

 
Участники переговоров с удовлетворением констатировали тенденцию к восстановлению объема транзитных перевозок и рост заявок на перевозку во всех направлениях, чему способствует сохранение и дальнейшее совершенствование ключевых параметров железнодорожных транзитных сервисов - высокой скорости и стабильности сроков доставки, экологичности и удобства для клиентов.
 

Главы трех железнодорожных компаний отдельно обсудили предложения по пропуску возросших объемов экспорта через казахстанско-китайскую границу, в том числе формирование поездов повышенной длины и дальнейшее совершенствование технологии работы пограничных переходов во взаимодействии с Китайскими железными дорогами, а также совместное участие в продвижении проекта строительства железнодорожной линии Аягоз - Бахты", - сообщили в нацкомпании.

 

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В ЕАЭС обсуждают проекты международных договоров по формированию общих энергетических рынков

05.08.2022, 19:50 8246
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - 4-5 августа формате видеоконференции состоялись совещания по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа с участием членов Евразийской экономической комиссии и руководителей уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На основании договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года было предусмотрено до 1 января 2025 года поэтапное формирование общих энергетических рынков стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
 
В настоящее время сторонами активно обсуждаются содержание и условия проектов международных договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа стран - участниц ЕАЭС.
 
Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС предлагается осуществлять на основании приоритетного обеспечения потребностей государств-членов в нефти и нефтепродуктах; обеспечения устойчивого развития экономик, энергетической и экологической безопасности государств-членов; развития взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов.
 
Формирование общего рынка газа ЕАЭС будет осуществляться с учетом: экономических интересов государств-членов (включая особенности функционирования и развития внутренних рынков газа государств-членов) и законодательства государств-членов; особенностей функционирования и развития газовых рынков государств - членов ЕАЭС; первоочередного обеспечения внутренних потребностей в газе и международного опыта формирования общего рынка газа.
 
По итогам совещаний проекты международных договоров в дальнейшем будут доработаны с учетом замечаний и предложений сторон. В самое ближайшее время страны ЕАЭС продолжат предметное обсуждение проектов указанных документов.
 

Минсельхоз разработал план по развитию сахарной отрасли

05.08.2022, 17:28 10516
Минсельхоз разработал план по развитию сахарной отрасли
Фото: Минсельхоз РК
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министерство сельского хозяйства разработало комплексный план по развитию сахарной отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цель проекта - увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн за счет увеличения посевных площадей сахарной свеклы до 38 тысяч га и проведения модернизации сахарных заводов с обновлением технологического оборудования и расширением производственных мощностей для стабильного обеспечения внутреннего рынка сахаром.
 
В плане предусматривается проведение комплексного анализа земель сельскохозяйственного назначения и составление реестров неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в свеклосеющих районах, пригодных к возделыванию сахарной свеклы.
 
Также планируется провести комплексный анализ прилегающей к сельскохозяйственным землям оросительной инфраструктуры (каналы, арыки, водохранилища и прочее) на предмет технического состояния и потребности в строительстве/реконструкции.
 
Будет проведен анализ эффективности имеющихся посевных площадей и формирование перечня земельных участков сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, земель сельскохозяйственного назначения (поливная пашня/богарные земли) с учетом потребностей сахарных заводов.
 
Сахарным заводам предоставят неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, пригодные к возделыванию сахарной свеклы, в радиусе 150 км от сахарного завода для обеспечения собственным сырьем с учетом потребностей сахарных заводов.
 
Планируется пересмотреть нормативы субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды; расширить площади под водосберегающие технологии с доведением до 70,5 тысячи га к 2026 году и пересмотреть нормативы субсидий за объемы сахарной свеклы, сданной на сахарный завод, с введением встречных обязательств для получателей субсидий.
 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 11 августа.
 

Смаилов призвал страны Персидского залива к реализации совместных проектов с Казахстаном

05.08.2022, 16:26 11716
Смаилов призвал страны Персидского залива к реализации совместных проектов с Казахстаном
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найефом Фалахом Мубараком Аль-Хаджрафом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, энергетике и агропромышленном секторе.
 
Смаилов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении стратегического партнерства со странами организации.
 

Мы обладаем большим потенциалом развития торгового и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов и дальше обеспечивать благоприятный деловой климат для всех инвесторов. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить деловые круги стран совета к реализации совместных проектов", - сказал премьер-министр.

 
Глава правительства отметил, что Казахстан готов нарастить поставки высококачественной муки, масличных и других сельскохозяйственных культур в страны Персидского залива, а также укреплять взаимодействие в сфере транзита, в том числе за счет развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.
 
При этом Алихан Смаилов добавил, что для дальнейшего развития межгосударственных связей необходимо проработать вопрос расширения географии полетов, включая открытие прямых рейсов из Казахстана в Оман и Бахрейн.
 
В свою очередь Найеф Фалах Мубарак Аль-Хаджраф отметил, что недавний визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию внес большой вклад в укрепление отношений с арабскими странами.
 

У стран Персидского залива есть большие планы по инвестированию в Казахстан. Считаем необходимым организовать совместные бизнес-форумы, чтобы определить взаимовыгодные направления сотрудничества. В частности, мы заинтересованы в развитии партнерства в энергетике, сельском хозяйстве и образовании", - сказал генсек ССАГПЗ.

 

На Кашагане приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа

05.08.2022, 16:04 12341
На Кашагане приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа
Фото: depositphotos
АТЫРАУ. 5 АВГУСТА - На Кашагане приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 августа 2022 года был произведен безопасный останов установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему", - сообщила компания NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта.

 
В компании отметили, что данное происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей. На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
 

В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций", - пояснили в компании. 


Ранее сообщалось, что значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск.
 

Проблему с задержками рейсов удастся решить к октябрю - глава Air Astana

05.08.2022, 15:34 12916
Проблему с задержками рейсов удастся решить к октябрю - глава Air Astana
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - О причинах задержек рейсов в Казахстане и сроках решения проблемы рассказал президент группы компаний Air Astana Питер Фостер на брифинге "Операционная деятельность Air Astana: проблемы и планы развития", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Фостера, основная проблема - восстановление системы глобальных авиаперевозок после пандемии коронавируса. 
 

В сочетании с острой нехваткой персонала и ресурсов во многих европейских аэропортах из-за увольнения людей и сокращения расходов во время пандемии возникают серьезные проблемы для самих аэропортов. Поэтому многие пассажиры столкнулись с задержками рейсов, за что мы приносим искренние извинения", - заявил Фостер. 

 
По его словам, еще одной причиной задержек стало проведение ремонта взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах Казахстана и случаи столкновений с птицами. 
 

С начала этого года уже произошло 63 случая столкновений с птицами, 10 из них привели к повреждениям воздушных судов", - рассказал Фостер.

 
Иногда, по его словам, аэропорты могут в последний момент ограничить количество пассажиров или багажа, что также создает определенные проблемы. 
 
По его мнению, ситуация стабилизируется примерно к октябрю.
 
Для решения проблемы с задержками Air Astana сократила количество рейсов и выделила резервный самолет Airbus A320. 

Ранее сообщалось, что Air Astana была оштрафована за задержку рейсов.
 

Казахстан столкнется с дефицитом товарного газа в 2024 году - глава Qazaq Gaz

05.08.2022, 14:14 15231
Казахстан столкнется с дефицитом товарного газа в 2024 году - глава Qazaq Gaz
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Вопрос дефицита товарного газа в Казахстане полностью не решен, сообщил на пресс-конференции на площадке "Самрук-Казына" глава нацкомпании Qazaq Gaz Санжар Жаркешов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Жаркешова, эксперты прогнозировали дефицит товарного газа в 2023 году, однако благодаря принятым мерам проблему удалось отложить на год. 
 

Мы приняли неотложные меры по созданию дополнительных объемов товарного газа для внутреннего рынка Казахстана, которые дали эффект, и мы смогли отодвинуть дефицит с 2023 на 2024 год. То есть выиграли один год. Но вопрос дефицита товарного газа полностью не решен", - сообщил Жаркешов. 

 
По его словам, в следующем году ожидается рост потребления товарного газа за счет больших газохимических проектов и предприятий, которые переходят с угля на газ. Еще одна причина - активная газификация страны.
 

Мы видим, что в 2024 году спрос будет превышать предложение и для этого мы принимаем неотложные меры, в том числе по импорту", - сообщил Жаркешов.

 

Смаилов указал на упущения в работе Минсельхоза

05.08.2022, 12:25 17121
Смаилов указал на упущения в работе Минсельхоза
Фото: Primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В рамках обсуждения вопросов регулирования сельского хозяйства премьер-министр указал на упущения со стороны Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Минсельхоз не разъясняет должным образом то, что делает, поэтому у предпринимателей формируется искаженное понимание того, что происходит. Не было у нас решения о запрете вывоза пшеницы! Ни мягкой, ни твердой. Мы ввели ограничения в виде квоты, но ее мы прочертили выше тех объемов, которые мы обычно экспортировали", - сказал Алихан Смаилов на заседании Совета отечественных предпринимателей.

 
По словам главы правительства, если Казахстан в месяц экспортирует зерна порядка 350 тысяч тонн, то квота до конца сентября была установлена на уровне выше 500 тысяч тонн в месяц, чтобы не ограничивать существующие экспортные договоры, но обеспечить превентивную защиту от неконтролируемого массового вывоза продовольственного зерна.
 
Также Алихан Смаилов затронул тему реформирования системы субсидирования АПК.
 

Нами пересматриваются все бюджетные расходы в части повышения их эффективности, в том числе по отрасли сельского хозяйства. Мы должны направлять деньги на то, что будет стимулировать рост производительности у сельхозпроизводителей. Это инвестиционные субсидии, удешевление процентной ставки по кредитам, хотим сделать их еще более доступными. Мы не хотим уменьшать финансирование сельского хозяйства, а, наоборот, хотим его увеличить, но при этом чтобы от этого была польза для экономики и страны в целом, повысить отдачу от каждого бюджетного тенге", - подчеркнул он.

 
По информации пресс-службы правительства, участники заседания рассмотрели проект экономической политики правительства на среднесрочный период, которая предполагает обеспечение большей экономической свободы, диверсификацию экономики, повышение экспортного потенциала и производительности труда, обеспечение макроэкономической стабильности, развитие здравоохранения, образования и социальной защиты.
 

Для нас важно, чтобы благодаря экономическому росту повышалось благосостояние наших граждан, чтобы росли доходы. Причем экономический рост должен быть устойчивым. В этой связи мы в первую очередь хотим сделать упор на развитии предпринимательства. При этом все остальные сферы также структурированы и в этом документе отражены. Поэтому, если у представителей бизнеса есть конкретные предложения, мы готовы их учесть", - сказал Смаилов.

 
Также были рассмотрены вопросы развития металлургии, транспортной сферы, энергетики, налогового администрирования и другие.
 

Мы должны совместно продвигаться вперед. Если есть какие-то конструктивные предложения, мы всегда их услышим и будем учитывать в своей работе. Я хочу еще раз подтвердить, что ведущая роль в реализации всех планируемых преобразований отводится бизнесу. Совместно с предпринимательским сообществом правительство продолжит улучшать условия ведения бизнеса и создавать предпосылки для роста и развития экономики нашей страны, повышения благосостояния наших граждан", - подытожил глава кабмина.

 

Нарушения при распределении сжиженного газа между субъектами рынка выявили в Жамбылской области

05.08.2022, 10:32 15541
ТАРАЗ. 5 АВГУСТА - На одном из заседаний совета по барьерам при антимонопольном органе по Жамбылской области был поднят вопрос обоснованности распределения объемов сжиженного нефтяного газа между субъектами рынка со стороны управления энергетики и ЖКХ акимата региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Одному субъекту из 17 действующих на этом рынке при распределении сжиженного газа на июнь 2022 года был выделен гораздо больший объем газа, чем полагалось при расчетах, проводимых в соответствии с нормами правил формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок страны. В результате данный субъект оказался в привилегированном положении по сравнению с конкурентами", - рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

 
По информации ведомства, в отношении управления энергетики и ЖКХ 8 июля 2022 года направлено уведомление о проведении расчетов в соответствии с правилами формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК и недопущении дальнейших подобных действий.
 
Уведомление исполнено в полном объеме.
 

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