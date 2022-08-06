Казахстан, Россия и Белоруссия намерены увеличить объемы контейнерных перевозок в направлении Китая - КТЖ

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Руководители нацкомпании "Казакстан темiр жолы", ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусской железной дороги" обсудили вопросы увеличения объемов контейнерных перевозок в направлении Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи, которая состоялась в режиме видеосвязи, руководители железных дорог Российской Федерации и Республики Беларусь отметили значительное увеличение заявок российских и белорусских грузоотправителей в направлении Китая через территорию Казахстана", - отмечается в пресс-релизе КТЖ.
Участники переговоров с удовлетворением констатировали тенденцию к восстановлению объема транзитных перевозок и рост заявок на перевозку во всех направлениях, чему способствует сохранение и дальнейшее совершенствование ключевых параметров железнодорожных транзитных сервисов - высокой скорости и стабильности сроков доставки, экологичности и удобства для клиентов.
Главы трех железнодорожных компаний отдельно обсудили предложения по пропуску возросших объемов экспорта через казахстанско-китайскую границу, в том числе формирование поездов повышенной длины и дальнейшее совершенствование технологии работы пограничных переходов во взаимодействии с Китайскими железными дорогами, а также совместное участие в продвижении проекта строительства железнодорожной линии Аягоз - Бахты", - сообщили в нацкомпании.