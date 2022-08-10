АФМ: "Казтрансгаз Аймак" необоснованно повысил тарифы в Кызылординской области

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КЫЗЫЛОРДА. 9 АВГУСТА - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области ведет досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Казтрансгаз Аймак" по факту необоснованного повышения тарифов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При расследовании дела определен доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годы в размере 2,3 млрд тенге. Кызылординский филиал АО "Казтрансгаз Аймак" продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (9083,51 тенге за 1000 кубометров)", - проинформировали в АФМ.

Отмечается, что департаментом ведомства было направлено представление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по области о необходимости устранения правонарушений путем корректировки тарифов. В результате определен предельный тариф на территории области (5941,35 тенге за 1000 кубометров) и компенсационный тариф (3320,45 тенге за 1000 кубометров) за использованные высокие монополистические цены.

Жители области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года.



