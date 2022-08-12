Антикор начал анализ коррупционных рисков в КТЖ

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Агентство по противодействию коррупции сообщило о начале внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО "НК "Казакстан темiр жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе анализа будут изучены причины и условия совершения коррупционных правонарушений в сфере железных дорог, что сказывается на эффективности деятельности национального оператора, расходования ранее полученных средств из государственного бюджета и Национального фонда", - сообщили в пресс-службе агентства.
Также отмечается, что анализ будет проводиться специалистами агентства, национальной компании, заинтересованных государственных органов и представителями гражданского общества.
Информацию о коррупционных рисках и предложения по совершенствованию анализируемой сферы Антикор принимает по электронной почте [email protected]
Если вам стало известно о фактах коррупции либо готовящихся преступлениях, можно сообщить об этом в сall-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424 в режиме 24/7.