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Антикор начал анализ коррупционных рисков в КТЖ

11.08.2022, 14:20 9056
Антикор начал анализ коррупционных рисков в КТЖ
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Агентство по противодействию коррупции сообщило о начале внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО "НК "Казакстан темiр жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе анализа будут изучены причины и условия совершения коррупционных правонарушений в сфере железных дорог, что сказывается на эффективности деятельности национального оператора, расходования ранее полученных средств из государственного бюджета и Национального фонда", - сообщили в пресс-службе агентства.

 
Также отмечается, что анализ будет проводиться специалистами агентства, национальной компании, заинтересованных государственных органов и представителями гражданского общества.
 
Информацию о коррупционных рисках и предложения по совершенствованию анализируемой сферы Антикор принимает по электронной почте [email protected]
 
Если вам стало известно о фактах коррупции либо готовящихся преступлениях, можно сообщить об этом в сall-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424 в режиме 24/7.
 

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С начала года на Кашагане добыто 7,2 млн тонн нефти

12.08.2022, 09:48 1156
АТЫРАУ. 12 АВГУСТА - С начала 2022 года на Кашагане было добыто 7,2 млн тонн нефти и 4,4 млрд кубометров попутного нефтяного газа, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вчера министр энергетики РК Болат Акчулаков прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область и посетил производственные объекты Северо-Каспийского проекта (NCOC). Представители министерства, акимата Атырауской области, АО "НК "КазМунайГаз" и NCOC совершили облет Острова D на месторождении Кашаган. 
 
В ходе посещения завода "Болашак" участники встречи ознакомились с работой установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ), где министром был поднят вопрос о ходе проведения ремонтных работ на заводе "Болашак" и пуско-наладки на 2 компрессорах на Острове D и сроках завершения всех восстановительных работ.
 
Министр энергетики РК поручил руководству завода по итогам ремонтных работ представить в министерство детальный анализ о причинах недавней утечки газа и проделанной работе по возобновлению производственных операций.
 
Напомним, что 3 августа на заводе "Болашак" сработали датчики утечки газа, в результате чего были остановлены все установки комплексной подготовки нефти и газа. Выполняется инспекция, разрабатывается план по постепенному восстановлению добычи нефти. С 9 на 10 августа на острове D запущен второй компрессор, в настоящее время суточная добыча на Кашагане около 100 тысяч баррелей в сутки.
 

Премьер-министр РК поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста

12.08.2022, 08:37 2106
Премьер-министр РК поручил разобраться с деятельностью сахарного монополиста
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объем сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.
 
При этом большая часть произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота, результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге.
 
При изучении динамики реализации сахара установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. В связи с этим АЗРК назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
 
Для изменения сложившейся ситуации предлагается ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.
 
Премьер-министр поддержал озвученные подходы и дал ряд дополнительных поручений госорганам.
 
Глава правительства поручил Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
 
Агентству по финансовому мониторингу поручено детально проанализировать деятельность данного предприятия на предмет возможных нарушений.
 
Премьер-министр также поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами регионов проработать вопрос использования части средств по оборотной схеме на закуп сырья отечественными сахарными заводами.
 

Износ электрических сетей в Алматы составил 60%

11.08.2022, 12:13 10701
Износ электрических сетей в Алматы составил 60%
АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - Износ электрических сетей в Алматы составляет 60%, сообщил аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эта проблема по всему городу. Средний износ сетей составляет 60%. На сегодня "Алатау Жарык Компаниясы" готовит планы по модернизации, попробуем в следующем году приступить к реализации", - заявил аким. 

 
Ранее сообщалось, что действующие подходы в области электроэнергетики не дают должного эффекта для обеспечения энергобезопасности. 
 
По данным Минэнерго, в последние годы имеют место высокие темпы гражданского строительства, за которыми не успевают развиваться тепловые мощности и сети. Соответственно, для решения сложившихся в отрасли проблем и достижения задач по опережающему развитию энергетики необходимо формирование современной и эффективной нормативно-правовой базы. 
 

В Казахстане конина подорожала на 17%

11.08.2022, 12:11 11126
В Казахстане конина подорожала на 17%
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Казахстане конина подорожала на 17%, при этом поголовье лошадей выросло на 11%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В июле текущего года на базарах и в магазинах страны килограмм конины стоил 2,9 тысячи тенге - сразу на 16,5% больше, чем годом ранее", - информирует energyprom.kz. 

 
Сильнее всего рост цен ощутили жители Северо-Казахстанской области: на 28,8% за год. В тройке печального первенства также оказались Актюбинская область и Шымкент. Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Кызылординской области: на 4,5%. 
 
Отмечается, что дороже всего среди крупных городов страны килограмм конины стоил в столице (3,3 тысячи тенге), дешевле всего - в Кызылорде (2,3 тысячи тенге). 
 
За январь-июнь текущего года в стране было забито в хозяйстве или реализовано на убой 125 тысяч тонн лошадей в живом весе - на 6,2% больше, чем годом ранее. В убойном весе было забито 64,6 тысячи тонн лошадей, плюс 6,1%. 
 
По данным аналитиков, больше всего лошадей было забито в Туркестанской области: 14,5 тысячи тонн в живом весе и 7,5 тысячи тонн - в убойном. В тройку лидеров также вошли Абайская (13,5 тысячи и 7,1 тысячи тонн соответственно) и Актюбинская (10,6 тысячи и 5,5 тысячи тонн соответственно) области. 
 
На 1 июля текущего года в стране насчитывалось 4,1 млн лошадей - на 10,6% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе по поголовью лошадей лидировали Туркестанская, Карагандинская и Абайская области. 
 

Падеж лошадей в текущем году вырос на 5,2% за год, до 2,7 тысячи голов. Чаще всего случаи падежа регистрировали в Акмолинской, Костанайской и Мангистауской областях", - отметили эксперты. 

 

ТОО перепродавало по высоким ценам льготное дизтопливо

11.08.2022, 10:18 12481
ТОО перепродавало по высоким ценам льготное дизтопливо
АКТОБЕ. 11 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с прокуратурой области выявлен факт злоупотребления монопольным положением одного из операторов, призванного осуществлять поставку удешевленного дизельного топлива по заявкам сельхозтоваропроизводителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период 2020-2021 годов из 12,5 тысячи тонн дизельного топлива, полученного по льготной цене, ТОО реализовало в адрес сельхозтоваропроизводителей только 10,3 тысячи тонн. Остаток в объеме 2,2 тысячи тонн товарищество продавало по монопольно высоким ценам через сеть своих автозаправочных станций, получив незаконный доход в сумме 74,4 млн тенге. В действиях товарищества усматриваются факты установления монопольно высокой цены при реализации удешевленного дизельного топлива, предназначенного для сельхозтоваропроизводителей Актюбинской области", - сообщили в АФМ.

 
По данному факту начато досудебное расследование.

 

Аэропорт Ушарала возобновил свою работу

10.08.2022, 15:00 18561
Аэропорт Ушарала возобновил свою работу
Фото: Акимат Жетысуской области
ТАЛДЫКОРГАН. 10 АВГУСТА - Сегодня аэропорт Ушарала встретил первый рейс после проведенной реконструкции взлетно-посадочной полосы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пассажиры первого рейса вылетели из Талдыкоргана на воздушном судне в 11.50 и прибыли в Ушарал в 12.50. Уже с завтрашнего дня на ежедневной основе АО "Авиакомпания "Жетысу" будет выполнять авиарейсы по маршруту Талдыкорган - Ушарал - Талдыкорган. Билеты можно приобрести в кассах городов Талдыкоргана и Ушарала, а также онлайн. Также авиарейсы по маршрутам Нур-Султан - Ушарал - Нур-Султан авиакомпания SCAT планирует запустить 15 августа, а Алматы - Ушарал - Алматы - 16 августа", - сообщает пресс-служба акимата Жетысуской области. 

 
Напомним, накануне авиационная администрация Казахстана выдала сертификат годности на эксплуатацию аэродрома. 
 

На Кашагане возобновляют производство

10.08.2022, 09:17 21621
На Кашагане возобновляют производство
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 10 АВГУСТА - NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта сообщил о постепенном возобновлении производства в ночь с 9 на 10 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений. Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени", - сообщили в компании.

 
Напомним, на прошлой неделе на Кашагане были приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка.
 

В Казахстане вновь введены налоговые льготы на импорт пестицидов, племенных животных и КРС

09.08.2022, 18:41 26816
В Казахстане вновь введены налоговые льготы на импорт пестицидов, племенных животных и КРС
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Казахстане возобновлены налоговые льготы на импорт пестицидов, племенных животных и крупного рогатого скота. О соответствующих поправках в Налоговый кодекс сообщает Комитет государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 01.01.2022 года включаются в перечень товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, по которым НДС уплачивается методом зачета, пестициды (ядохимикаты), племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения, крупный рогатый скот живой", - сообщает в пресс-релизе ведомства. 

 
Поправки внесены по предложениям бизнес-сообщества. 
 
Ранее законом РК от 20 декабря 2021 года данные позиции были исключены из льготного перечня. 
 

Также до 5 лет увеличен срок исковой давности по товарам, при импорте которых НДС уплачивается методом зачета. Данная норма вступает в силу с 1 июля 2022 года", - проинформировали в КГД. 

 
Кроме того, внесены правки в пункт 2 статьи 434 Налогового кодекса в части администрирования возврата НДС. Слова "субъекты предпринимательства, осуществившие конвертацию" заменены на слова "экспортеры сырья при конвертации" и исключены слова "от экспорта сырья". Данные нормы предоставляют право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС для лиц, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.
 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года.
 

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