Антикор начал анализ коррупционных рисков в КТЖ

АТЫРАУ. 12 АВГУСТА - С начала 2022 года на Кашагане было добыто 7,2 млн тонн нефти и 4,4 млрд кубометров попутного нефтяного газа, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера министр энергетики РК Болат Акчулаков прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область и посетил производственные объекты Северо-Каспийского проекта (NCOC). Представители министерства, акимата Атырауской области, АО "НК "КазМунайГаз" и NCOC совершили облет Острова D на месторождении Кашаган.

В ходе посещения завода "Болашак" участники встречи ознакомились с работой установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ), где министром был поднят вопрос о ходе проведения ремонтных работ на заводе "Болашак" и пуско-наладки на 2 компрессорах на Острове D и сроках завершения всех восстановительных работ.

Министр энергетики РК поручил руководству завода по итогам ремонтных работ представить в министерство детальный анализ о причинах недавней утечки газа и проделанной работе по возобновлению производственных операций.