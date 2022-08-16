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Представлены упрощенные нормы экспорта товаров в Китай через пункт "Нур-Жолы"

15.08.2022, 13:17 12911
Представлены упрощенные нормы экспорта товаров в Китай через пункт "Нур-Жолы"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили об упрощенном пропуске экспорта товаров в КНР через автомобильный пункт пропуска "Нур-Жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По данным ведомства, для проведения операции необходимо: 

- зарегистрировать зафрахтованное грузовое транспортное средство в системе электронного бронирования на сайте. В связи с требованиями КНР транспортное средство должно быть типа "седельный тягач с полуприцепом" под управлением водителя с визой КНР; 

- обратиться с соответствующим заявлением в филиал АО «KTZ Express» - KTZE Commerce», а также предоставить копию экспортной декларации;  

- после подачи вышеуказанных документов сотрудники филиала АО «KTZ Express» - KTZE Commerce» допускают данное АТС к проезду в сторону КНР. 

Более подробная информация на сайте МТИ РК.
 

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Железнодорожные перевозки угля по Казахстану выросли на 26%

16.08.2022, 13:53 771
Железнодорожные перевозки угля по Казахстану выросли на 26%
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Железнодорожные перевозки угля по Республики Казахстан выросли на 26%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Перевозка угля по железной дороге по республике увеличилась на 1,5% и составила 42,4 млн тонн. В том числе в адрес ТЭЦ погружено 37,1 млн тонн, для населения - 5,2 млн тонн, что на 26,5% выше уровня 2021 года", - сообщили в пресс-службе "Казахстан темір жолы". 

 
Как отметили в пресс-службе, по итогам 7 месяцев этого года по сети АО "НК "Казахстан темір жолы" погружено свыше 62 млн тонн каменного угля, этот показатель вырос на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года. 
 
Кроме того, экспорт твердого топлива вырос на 12,2%, до 19,7 млн тонн. Традиционно поставки казахстанского угля ориентированы на Россию, страны Центральной Азии и Европы. 
 
Отмечается, что основным потребителем казахстанского угля является Россия, на нее приходится 65% от всего экспорта. 29% экспорта отправляется в Европу, еще 6% - в Узбекистан и Кыргызстан.
 

В Казахстане годовая инфляция составила 15%

16.08.2022, 11:43 4081
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - По итогам июля годовая инфляция в Казахстане составила 15%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На прошлой неделе я поручил Антимонопольному агентству проверить деятельность компании, которая может быть связана с завышением цены и дефицитом сахара. Эта проблема давно уже назревала. Поэтому такие ситуации должны выявляться и предотвращать ответственными госорганами на ранней стадии", - заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства. 

 
По его словам, необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются и государственными органами и акиматами должны эффективно использоваться. 
 

Хочу еще раз обратить внимание на активизацию работы комиссии по расследованию посреднических схем, усилению контроля в регионах за ценовой надбавкой в размере 15% на социально значимые продовольственные товары. А также акиматам своевременно заключать контракты на форвардный закуп сельхозпродукции", - проинформировал Алихан Смаилов. 

 
Как сообщил премьер-министр, по итогам 7 месяцев рост ВВП достиг 3,3%. Он отметил, что большой вклад в рост экономики вносит реальный сектор. 
 

Так, в сфере обрабатывающей промышленности увеличилось производство продуктов питания почти на 3%, напитков - на более чем 9%. В легкой промышленности рост более 5%. В химической промышленности рост почти на 11 %, в нефтепереработке - на 4%, выпуске продукции машиностроения - почти на 8%. Металлургическое производство выросло свыше 5%", - сообщил глава правительства. 

 
По его словам, строительная отрасль демонстрирует уверенный рост на 8,6%. Введено в эксплуатацию 7,7 млн квадратных метров жилья. В сфере услуг выросла торговля на 6%, транспорт - на 5,5% и связь - свыше 6,5%. 
 
По итогам 7 месяцев по всем основным показателям отмечается рост в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях и Шымкенте. 
 

Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует усилить работу по обеспечению роста целевых макроэкономических показателей. Для поддержания динамики роста необходимо активизировать работу по дальнейшей диверсификации экономики, реализации инвестпроектов и созданию рабочих мест", - добавил Алихан Смаилов.

 

Минэнерго РК: фермеры для проведения осенних полевых работ обеспечены дизельным топливом в полном объеме

16.08.2022, 11:02 4746
Минэнерго РК: фермеры для проведения осенних полевых работ обеспечены дизельным топливом в полном объеме
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Министерством энергетики РК было организовано совместное совещание с участием акиматов ряда регионов и республиканских сетей автозаправочных станций (ТОО "Sinooil", ТОО "Helios", Qazaq oil, ТОО "Газпромнефть-Казахстан"), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Минэнерго, в ходе совещания всеми крупными сетями АЗС было отмечено повышенное потребление дизельного топлива в приграничных регионах страны из-за перетоков топлива за рубеж транзитным транспортом по причине низких цен. 
 
Напомним, что ранее в целях исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева Министерством энергетики РК был разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Проект приказа был размещен 4 августа 2022г, публичное обсуждение продлится до 18 августа. 
 
Для выполнения оперативных задач, связанных с возросшим потреблением топлива транзитным транспортом, все ресурсы дизельного топлива будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей (СХТП) и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и АО "НК "Казакстан темір жолы" будут распределяться во вторую очередь, а в случае истощения запасов необходимые объемы в страну будут импортированы. 
 

На нужды СХТП в июле было отгружено 106,6 тысячи тонн дизельного топлива, в августе планируется отгрузить 160,7 тысячи тонн, а в сентябре еще 123,6 тысячи тонн. Установленная цена составит 222 тысячи тенге за тонну (184 тенге за литр). Основными поставщиками указанных объемов являются АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun", - сообщили в Минэнерго.

 
В соответствии с поручением премьер-министра РК Алихана Смаилова в рамках проводимой работы комиссией по демонополизации экономики национальная компания "КазМунайГаз" вместо частных инвесторов вошла в состав участников ТОО "Petrosun".
 

Также сообщаем, что на стадии рассмотрения находятся вопросы оптимизации и переноса сроков планово-предупредительных ремонтов отечественных НПЗ и возможность увеличения загрузки. В целом все запланированные объемы для проведения осенних полевых работ СХТП будут выполнены в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и национальной компании "КазМунайГаз", - добавили в ведомстве.

 

Премьер-министр поручил Минэнерго принять меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ

16.08.2022, 10:47 4116
Премьер-министр поручил Минэнерго принять меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики принять меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Еще один важный вопрос - о ситуации с горюче-смазочными материалами. В ряде регионов наблюдаются проблемы с дизтопливом. Это справедливо вызывает возмущение среди граждан", - сказал глава правительства.

 
Он поручил Министерству энергетики принять своевременные меры по недопущению дефицита на отечественном рынке горюче-смазочных материалов.
 

Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого. Правила, которые вы озвучили по дифференциации цен на ГСМ отечественным потребителям и транзитному автотранспорту, необходимо оперативно принять и ввести в действие с 20 августа", - подчеркнул Смаилов.

 
Напомним, что в РК разработан проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. 
 
Цены будут дифференцированы в зависимости от резиденства, объемов потребления и от вида транспорта. 
 
Согласно проекту приказа для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, также для грузового транспорта – при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего его казахстанскую регистрацию, лимит в сутки будет 300 литров. 
 
Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.
 

Темп роста экономики Казахстана составил 3,3%

16.08.2022, 10:14 4686
Темп роста экономики Казахстана составил 3,3%
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За отчетный период по основным трендам наблюдается высокий рост в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, сохранение положительного торгового баланса. Рост в реальном секторе составил 3,3%. Деловая активность в сфере услуг ускорилась до 2,5%", - сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства РК.

 
По его словам, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность.
 
Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5% 
 
Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении - на 99,2%, образовании - на 74,8%, торговле - на 26,4%, операциях с недвижимым имуществом - на 19,9%, финансовой и страховой деятельности - на 17,3%, строительстве - на 14,8%.
 
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкенте и Алматы, а также в Алматинской области и области Жетысу.
 
Снижение зафиксировано в областях Улытау и Абай, а также в Атырауской и Карагандинской областях.
 

В январе-июне текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 39,4% и составил 63,7 млрд долл. США. В том числе показатель по экспорту вырос на 56,3% и составил 42,2 млрд долл. США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 33,5%, до 12 млрд долл. США. Импорт товаров составил 21,5 млрд долл. США. В целом положительный торговый баланс составил 20,8 млрд долл. США", - отметил глава МНЭ.

 
Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-июль текущего года объем производства вырос на 4,9%.
 
Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, в области Абай, а также в городах Алматы и Шымкенте. В данных регионах обеспечен рост производства продуктов питания, нефтепродуктов, строительных материалов, лекарств, цветных металлов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей.
 
Отмечается снижение производства в области Жетысу, а также в Павлодарской и Туркестанской областях, в основном из-за сокращения производства муки, безалкогольных напитков, товарного бетона, урана, металлоконструкций, аккумуляторов, бензина, дизельного топлива, феррохрома, необработанного алюминия. 
 
В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,7%, в том числе автомобилестроения - на 19,6%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 13,8%, продуктов питания - на 2,8%, напитков - на 9,1%, пластмассовых изделий - на 5,3%, готовых металлических изделий - на 3,0%, продуктов химической промышленности - на 10,6%, одежды - на 5,5%. 
 
В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 1%.
 
В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 18,7%, добыче газа - на 2,2%, угля - на 1,3%, металлических руд - на 0,9%, сырой нефти - на 0,3%. 
 
В добыче прочих полезных ископаемых зафиксировано снижение на 6,6%.
 
В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 8,6%. 
 
Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматинской и Акмолинской областях, в области Улытау, а также в городе Шымкенте.
 
Уменьшение объемов строительных работ наблюдалось в Мангистауской области, а также областях Абай и Жетысу областях.
 
В январе-июле т.г. введено 7,7 млн кв. м жилья, что на 0,8% меньше аналогичного периода 2021 года. 
 
Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в городе Шымкенте. 
 
Снижение отмечено в областях Улытау и Жетысу, Мангистауской, Атырауской, областях, а также в городах Алматы и Нур-Султане.
 
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 2,1%.
 
Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области.
 
Снижение наблюдается в Костанайской области.
 
Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом.
 
По всем показателям положительный рост отмечается в 3 регионах - в городе Шымкенте, а также Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.
 
По 6 показателям наблюдается - рост в 8 регионах. Это города Алматы и Нур-Султан, а также Алматинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Актюбинская области.
 

Казахстан экспортирует более половины добываемого газа

16.08.2022, 09:29 6331
Казахстан экспортирует более половины добываемого газа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Казахстан экспортирует более половины добываемого газа. В то же время 42% населения не имеет доступа к газу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вопрос добычи и потребления газа в Казахстане - один из ключевых на повестке дня. Страна богата голубым топливом и занимает 19-е место в мире по запасам газа согласно данным ОПЕК за 2020 год. Однако потребление газа в Казахстане неуклонно растет с каждым годом, превышая имеющиеся ресурсы, сообщает energyprom.kz.
 
При растущем уровне потребления эксперты прогнозируют Казахстану дефицит газа начиная с 2024 года. Ожидается, что потребности внутреннего рынка превысят доступные ресурсы газа примерно на 1,7 млрд кубометров, сообщает CABAR.Asia.
 
С 2015 по 2021 год потребление газа увеличилось почти на 7 млрд кубометров, и в будущем оно будет только расти. Этому росту способствуют ввод новых промышленных объектов и крупные газохимические проекты. Газ становится важным ресурсом при переходе на экологически чистое топливо.
 
Все больше инвесторов, готовых создавать в стране какие-либо производства, хотят использовать газ, а не уголь. Кроме того, согласно исследованию Министерства энергетики, проведенному в 2017 году, к 2050 году 25-30% генерации электричества в Казахстане должно осуществляться за счет газа.
 
Однако значительная часть внутреннего потребления газа направляется все-таки на нужды населения, что является приоритетной энергетической политикой правительства. К концу 2021 года уровень газификации страны составил 57,67%, то есть доступ к газу имели 11 млн человек. При этом более 40% всех газифицированных сел и городов Казахстана приходятся всего на два региона.
 
Около 42% "негазифицированного" населения Казахстана, или примерно от 8 млн до 9 млн человек, живут без газа и используют уголь в качестве источника отопления.
 
Существующие проблемы газификации в стране носят исключительно инфраструктурный характер. На газификацию из государственного бюджета ежегодно выделяется до 40 млрд тенге. По словам чиновников, проекты газификации реализуются, но мешают бумажная волокита, коррупция, аварии на заводах и низкие цены на газ.
 
Несмотря на то что около половины населения не имеет доступа к этому ресурсу, Казахстан потребляет менее половины добываемого газа, а большую часть экспортирует по причине отсутствия обширных внутренних сетей газоснабжения для транспортировки газа внутри страны. В период с 2010 по 2021 год Казахстан экспортировал в среднем 58% объема годовой добычи газа.
 
Глава правления АО "QazaqGaz" Санжар Жаркешов заявил, что страна планирует увеличить добычу газа за счет запуска новых проектов, а также за счет переработки газа вместо сжигания и повторной закачки. "Реализация генеральной схемы газификации будет продолжена с привлечением частных инвестиций и независимых газораспределительных организаций", - сказал он на правительственном часе в парламенте.
 
При этом, по словам Жаркешова, в ближайшие годы газовая отрасль Казахстана может столкнуться с кризисом и страна может прекратить экспорт газа. У правительства нет четкого плана выхода из сложившейся ситуации. Но это повод вновь начать разговор о повышении стоимости голубого топлива для населения.
 
Переориентацию газа с экспортного на внутренний рынок президент Касым-Жомарт Токаев назвал вынужденным шагом, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса.
 

Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды", - сказал Токаев.

 

По программе льготного лизинга сельхозтехники поступило 113 заявок на 9,3 млрд тенге

15.08.2022, 13:45 12336
По программе льготного лизинга сельхозтехники поступило 113 заявок на 9,3 млрд тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - По программе льготного лизинга сельскохозяйственной техники в АО "КазАгроФинанс" поступило 113 заявок из 11 регионов Казахстана на 9,3 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, прием заявок на участие в программе начался 5 августа 2022 года. Общая сумма финансирования 40 млрд тенге на приобретение порядка тысячи единиц самоходной сельскохозяйственной техники казахстанской сборки. 
 

Льготная программа рассчитана на мелких и средних сельхозтоваропроизводителей, поэтому по программе установлен лимит на одного лизингополучателя техники - не более 205 млн тенге и не более трех единиц самоходной сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя", - отметили в ведомстве. 

 
Подчеркивается, что финансирование на одного лизингополучателя техники предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода.
 

В Западно-Казахстанской области пресечен факт незаконного оборота нефтепродуктов

15.08.2022, 10:12 14361
УРАЛЬСК. 15 АВГУСТА - Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля 2022 года у компании отсутствовал паспорт производства для нефтеперерабатывающего завода РК. Несмотря на отсутствие обязательных разрешительных документов, ТОО продолжило осуществлять незаконное производство, хранение, переработку и перевозку нефтепродуктов. Как результат, своевременно принятыми мерами предотвращен незаконный вывоз за пределы страны более 3,5 тысячи тонн мазута, судового топлива и нафты под видом других нефтепродуктов", - сообщили в АФМ. 

 
По данному факту ведется следствие. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

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