Россияне стали массово отправлять деньги в Казахстан после ухода из РФ Visa и Mastercard

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Объем отправленных через международные системы денежных переводов средств за январь-июль текущего года составил 582,5 млрд тенге - на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество транзакций при этом сократилось на 2,3%, до 1,4 млн, а средний чек одного перевода, соответственно, вырос на 9,6%, составив 418 тысяч тенге. Объем полученных из-за рубежа через СДП средств увеличился сразу в 2,2 раза, до 358,9 млрд тенге. Количество транзакций выросло на 30,2%, что увеличило средний чек одного перевода с 236,3 тысячи до 403 тысяс тенге", - информирует Ranking.kz .

Согласно анализу, в разрезе стран 69% объема переводов из РК за рубеж за январь-июль 2022 года пришлось на Узбекистан (163,6 млрд тенге), Турцию (136,5 млрд тенге) и Россию (101,8 млрд тенге). Значительные объемы средств также были отправлены в Кыргызстан (58,5 млрд тенге) и Грузию (44,9 млрд тенге).

Отмечается, что более половины средств, полученных за январь-июль 2022 года из-за рубежа, пришлось лишь на Россию: 193,8 млрд тенге - сразу в 5,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 185,4 млрд тенге было переведено за апрель-июль: 18,3 млрд тенге - в апреле, 45,6 млрд тенге - в мае, 66,9 млрд тенге - в июне, 54,6 млрд тенге - в июле.





Аналитики при этом подчеркнули, что с 2015 года по март текущего года среднемесячный объем перевода из РФ составлял лишь 9,2 млрд тенге, а за 2021 год - и вовсе 4,4 млрд тенге в среднем за месяц.





Фактически речь идет о том, что россияне переводят средства в РК, так как с конца марта в самой РФ не работают Visa и Mastercard", - пояснили они.

В пятерку лидеров по объему полученных из-за рубежа средств также вошли Кыргызстан (40,9 млрд тенге), США (26,9 млрд тенге), Узбекистан (23,9 млрд тенге) и Южная Корея (23,7 млрд тенге).