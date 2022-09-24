В индустриальной зоне Алматы открылись два новых предприятия

АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы прошло открытие сразу двух предприятий - суперсервиса от мирового лидера в области производства и обслуживания горнодобывающего оборудования Weir Minerals и инвестиционного проекта по производству диагностических тест-систем ТОО "Каз-Диа-Тест", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Суперсервис от Weir Minerals реализуется ТОО "KazStroyTrade" в малом промышленном парке на территории индустриальной зоны Алматы. На площади в 2450 квадратных метров планируется выпуск шламового оборудования для энергетического сектора, горнодобывающей отрасли и промышленности общего назначения: насосы, гидроциклоны, клапаны, оборудование для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки. Планируемая производственная мощность - 600 единиц продукции в год. Общие инвестиции в проект составили 1,25 млрд тенге. Предприятие создаст более 60 новых рабочих мест.
Реализация проекта позволит удовлетворить спрос крупных компаний, применяющих в своей деятельности горнодобывающее оборудование, сообщает пресс-служба акима Алматы.
Завод ТОО "Каз-Диа-Тест" будет выпускать 4 вида тест-систем: экспресс-тесты, ПЦР-тесты, ИФА-тесты, чашки Петри. Мощность завода - 1,83 млн тестов в год. Стоимость проекта - 4,6 млрд тенге, из которых 50% - собственные средства, 50% - заемные. Планируется создание 65 новых рабочих мест.
Аким Алматы Ерболат Досаев поручил управляющей компании ИЗА создать максимально благоприятные условия для работы производственных предприятий.