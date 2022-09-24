АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - По итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Доля РФ в товарообороте РК в 2021 году составила 23,9% ($24,2 млрд), а за 7 месяцев текущего года - 27,9% ($20,7 млрд), сообщает АО "Институт экономических исследований" (ERI).

Положительное влияние оказывают налаженные торговые пути поставок. Исходя из структуры импорта российских товаров можно говорить о тесных взаимосвязях торговых отношений двух стран. Весомую долю в импорте РК из РФ занимают обработанные и готовые товары, которые предназначены как для предпринимателей, так и населения.

Кроме того, по итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана наряду с Нидерландами, США, Швейцарией и КНР. Объем прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан за пять лет вырос на 58,3% - с $1,2 до $1,9 млрд.

Эксперты отмечают, что любые ограничительные меры в двусторонних отношениях негативно отразятся на бизнес-среде Казахстана в части реализации действующих контрактов.