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Арабские инвесторы детально изучают казахстанские предложения о сотрудничестве

27.09.2022, 19:33 9741
Арабские инвесторы детально изучают казахстанские предложения о сотрудничестве
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с прибывшей в Астану делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавляет председатель Центрального банка ОАЭ Халед Мухаммед Салем Балама, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники обсудили вопросы привлечения инвестиций, укрепления контактов бизнес-кругов двух стран и сотрудничество в банковской сфере, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов напомнил, что по итогам его недавнего официального визита в ОАЭ между странами подписано большое количество межведомственных и коммерческих документов, достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества.
 

Мы придаем большое значение нашему взаимодействию и намерены повышать уровень двусторонних отношений", - подчеркнул премьер-министр. 

 
В свою очередь Халед Мухаммед Салем Балама отметил, что в настоящее время арабские инвесторы детально изучают предложения о сотрудничестве, после чего будут готовы перейти к их практической реализации.
 

Сегодня перед нами открываются интересные возможности для инвестиционного сотрудничества. Я хотел бы поблагодарить правительство Казахстана за поддержку, оказываемую в этом направлении", - сказал глава Центробанка ОАЭ.

 
Отметим, в состав делегации ОАЭ также вошли представители крупных компаний Mubadala и ADQ, которые ранее проявляли интерес к запуску инвестиционных проектов в Казахстане.
 

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Завод по производству необходимых удобрений для казахстанских аграриев построят в Казахстане

27.09.2022, 17:44 11841
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Вопросы обеспечения аграриев минеральными удобрениями обсудили сегодня в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В совещании приняли участие представители министерств энергетики, сельского хозяйства, а также отечественных предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня на рынке применяются порядка 9 видов неорганических удобрений. Самыми востребованными из них являются 5 видов удобрений - селитра (азотные), МАФ/ДАФ, или аммофос (двухкомпонентные), сульфат аммония (азотные), карбамид (азотные), NPK, или комплексные (трехкомпонентные)", - рассказала на заседании руководитель управления химической промышленности Лаура Утемуратова. 

 
По данным Министерства сельского хозяйства РК, плановая потребность на 2023 год составляет 703 тысячи тонн. Это на 100 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Однако в настоящее время около половины казахстанского рынка зависит от импортных удобрений.

АО "КазАзот" к 2026 году планирует строительство аммиачно-карбамидного комплекса. Мощность завода - 500 тысяч тонн аммиака, 500 тысяч тонн селитры, 500 тысяяяяяч карбамида. Таким образом, к 2028 году при выходе на полную мощность объем производства селитры увеличится до 900 тысяч тонн в год. Также полностью закроем потребность внутреннего рынка в карбамиде", - отметила Лаура Утемуратова.

 
Кроме того, в марте текущего года между ТОО "Казфосфат" и АО "ОХК "Уралхим" (РФ) подписан меморандум об основных условиях сотрудничества по совместной реализации проектов, направленных на производство востребованных удобрений. В рамках совместного проекта рассматривается реализация проекта по производству аммиака и комплексных удобрений.
 

В МВД РК рассказали о легализации иностранных автомобилей

27.09.2022, 15:00 14486
В МВД РК рассказали о легализации иностранных автомобилей
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов в ходе брифинга СЦК рассказал о легализации иностранных автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Еще одно мероприятие, реализуемое по поручению президента, - это проведение легализации иностранных автомобилей. По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тысяч иностранных автомобилей. Почти все они ввезены из стран Евразийского экономического союза - России, Армении, Кыргызстана и Белоруссии (99%)", - проинформировал Марат Ахметжанов. 

 
По его словам, работа по их легализации в Казахстане разделена на два этапа. 
 

Первый этап - это внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации. Уже сейчас можно сказать, что ставки сбора за первичную регистрацию составят 200-250 тысяч тенге. Сбор за утилизацию при легализации автомобилей взиматься не будет", - сообщил глава МВД. 

 
Он отметил, что необходимые изменения вносятся в Налоговый и Экологический кодексы министерствами финансов и экологии. 
 
После этого будет разработано и утверждено постановление правительства, в котором будут отражены: 
 
- конкретные условия проведения легализации; 
 
- компетенции каждого государственного органа; 
 
- сроки проведения легализации. 
 

Второй этап - это проведение легализации после принятия всех необходимым правовых актов. При этом процедуры легализации будут максимально упрощены. Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку, его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию", - проинформировал министр. 

 
Кроме того, гражданин может прийти в спецЦОН и на месте пройти все необходимые проверки. Машины с перебитыми номерами, не прошедшие таможенную очистку или ввезенные после 1 сентября регистрироваться не будут. 
 

На реализацию проекта по поддержке бизнеса направлено порядка 1,5 трлн тенге

27.09.2022, 11:58 17211
На реализацию проекта по поддержке бизнеса направлено порядка 1,5 трлн тенге
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы направлен на формирование конкурентоспособного сектора МСП, повышение экономической активности предпринимателей и создания равных условий для субъектов предпринимательства. Об этом на заседании правительсва рассказал министр национально экономики Алибек Куанытров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Реализация Нацпроекта осуществляется по 4-м направлениям: повышение предпринимательской активности, акселерация роста предпринимателей, формирование новых ниш, комплексное развитие конкуренции, рассказал глава МНЭ.
 
 "Общий объем финансирования мероприятий Нацпроекта на 2021 год составил свыше 897 млрд тенге, в том числе РБ порядка 271 млрд тенге. В 2022 году на реализацию Национального проекта запланировано порядка 1 562 млрд тенге, из них внебюджетные средства свыше 1 197 млрд тенге.
 
Министр рассказал, что в связи с пандемией в 2020 году были сняты отраслевые ограничения в рамках ДКБ-2025, что поспособствовало перевыполнению показателя по субсидированию и гарантированию на 62% и государственной поддержкой были охвачены 48,8 тыс. проектов.
 

Для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 984 проектам предоставлены гранты. Основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" обучились 33,4 тыс. человек", - проинформировал спикер.

 
В рамках создания благоприятных условий для развития туризма увеличен номерной фонд до 193 тыс. койко-мест. Количество внутренних туристов выросло до 6,9 млн человек.
 

Вместе с тем, туристическая отрасль в 2021 году испытывала трудности, связанные с ограничениями на въезд из-за пандемии. В этой связи, не достигнут показатель по въездному туризму", - рассказал Куантыров.

 
Также не достигнут показатель по увеличению доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест.
 

По итогам 2021 года доля трудоустроенных составила 40,5%, при плане 50%", - уточнил он..

 
Также он доложил, что доля государственная сектора в экономике снижена до 14,5%.
 

Основные показатели нацпроекта за 8 месяцев демонстрируют положительную динамику.В целях повышения доступности мер государственной поддержки, а также максимального охвата субъектов МСП с начала текущего года снижена сумма кредита с 7 до 3 млрд тенге, что позволило просубсидировать и прогарантировать порядка 16,8 тыс. проектов при плане 4 239 проектов", - рассказал глава Миннацэкономики.

 
В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что главной целью Нацпроекта по развитию предпринимательства является повышение занятости населения и предоставление равных условий для субъектов предпринимательства. Для этого государством создаются прозрачные и понятные правила для ведения бизнеса.
 
Он также напомнил, что правительством совместно с НПП "Атамекен" проводится масштабная работа по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. В частности, принимаются меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в госконтроле для исключения человеческого фактора.
 

Реализация реформы "с чистого листа" позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды, сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства", — отметил Смаилов.

 
По его словам, в текущем году доля МСБ в ВВП достигла 33,5%. Количество субъектов бизнеса составляет 1,4 млн, а общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 3,5 млн человек.
 

Ожидаемым эффектом от реализации нацпроекта к 2025 году станет увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 35%, создание около 1 миллиона рабочих мест и снижение доли государства в экономике до 14%", — сказал Алихан Смаилов.

 
В этой связи для качественного и своевременного достижения показателей нацпроекта премьер-министр поручил повысить эффективность мер господдержки по всем направлениям с учетом встречных обязательств для бизнеса.
 
Кроме того, акиматам поручено оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса: оперативно принимать решения по вопросам подведения дорог, подключения к электро-, водо- и теплоснабжению. Министерству нацэкономики и палате "Атамекен" – продолжить работу по снижению административной нагрузки, а также обеспечить пересмотр как существующих требований к бизнесу, так и вновь вводимых.
 

Казахстан полностью обеспечил себя хлебом - Смаилов

27.09.2022, 11:04 18481
Казахстан полностью обеспечил себя хлебом - Смаилов
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане валовой сбор зерновых культур планируется довести до уровня свыше 18 млн тонн. Это было озвучено на заседании правительства во вторник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день уборочные работы практически завершены. В целом погодные условия были благоприятными. Сбор урожая ожидается выше среднегодовых показателей.
 

Следует четко распределить объемы для покрытия внутренней потребности и выполнения экспортных обязательств. Как видим, в текущем году Казахстан полностью обеспечил себя хлебом", - сказал на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

 
Отмечена положительная динамика урожайности. Так, если в прошлом году средняя урожайность составляла 9,8 центнера на гектар, то на сегодня показатель составляет 13 центнеров на гектар, что на 30% выше уровня прошлого года.
 

Смаилов поручил принять меры для стабилизации цен на рынке жилья

27.09.2022, 10:57 19036
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил ответственным органам принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из-за роста цен на арендное жилье наши граждане оказались в затруднительном положении. Ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья", - поручил Смаилов. 

 
Он отметил, что интересы казахстанцев, обеспечение их работой остаются в приоритете.
 

Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на постоянном контроле", - заверил глава кабмина.

 
Он также добавил, что услуги иностранным гражданам оказываются в рамках закона.

Премьер-министр РК провел совещание по вопросам миграции.
 

Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 7,9%

27.09.2022, 10:29 19821
Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 7,9%
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - На 1 сентября 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 13,97 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За год сумма накоплений выросла на 1,02 трлн тенге, или 7,9%, сообщает пресс-службе ЕНПФ.
 

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 13,6 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 416,0 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 3,0 млрд тенге", - проинформировали в фонде.

 
Отмечается, что значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 сентября 2022 года составил 694,7 млрд тенге. 
 
С начала года ЕНПФ выплатил свыше 1 триллиона тенге. Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение - 868,3 млрд тенге. Выплаты по возрасту составили 75,9 млрд тенге, выплаты по наследству - 43,2 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 34,0 млрд тенге, в страховые организации переведено порядка 17,5 млрд тенге, выплаты на погребение - 3,7 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 1,6 млрд тенге.
 

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 859 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты 707 326 тенге", - добавили в ведомстве. 

 
Напомним, деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе.
 

В Казахстане отмечается значительная доля теневой аренды жилья

26.09.2022, 17:54 33691
В Казахстане отмечается значительная доля теневой аренды жилья
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова в ходе брифинга в СЦК прокомментировала ситуацию на рынке аренды жилья в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целом у нас арендный рынок до конца не отрегулирован и большая часть в теневой части. По этому вопросу есть отдельное поручение Агентства по защите и развитию конкуренции для рассмотрения этого вопроса и внесения предложений. Я думаю, что в скором времени АЗРК даст свои предложения по этому направлению. По моему личному мнению, это должно регулироваться и регулироваться таким образом, чтобы были защищены интересы как арендодателей, так и лиц, которые арендуют эти квартиры", - заявила министр.

 
По ее словам, это не означает регулирование государством, за сколько и кому нужно сдавать квартиры в аренду.
 

Регулирование имеется в виду как рынка. Чтобы был реестр, было понятно, какое количество квартир сдается в аренду и являются ли эти лица налогоплательщиками, насколько нужно будет защищать их интересы", - уточнила она. 


Ранее сообщалось, что цены на аренду жилья в Алматы за год повысились на 62,5%.
 

Торговая наценка на социально значимые продукты не должна превышать 10% - МТИ

25.09.2022, 17:48 48966
Торговая наценка на социально значимые продукты не должна превышать 10% - МТИ
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин провел селекторное совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Магазины у дома, где обслуживается небольшое число человек, не должны служить ценовыми ориентирами на социальные продукты питания. В течение 2 недель необходимо провести работу во всех регионах по привлечению торговых сетей, супермаркетов к подписанию меморандумов о соблюдении торговой наценки на социально значимые продукты не более 10% до конца года", - информировал Серик Жумангарин.

 
Как информировал председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев, в рамках реализации новых механизмов выделения оборотных средств до акиматов уже доведены схемы перераспределения финансирования по каждому региону. Девять регионов еще не довели финансирование до необходимого индикатива, в совокупности это 14,9 млрд тенге. Поставлена задача до 1 октября этого года завершить все необходимые процедуры.
 
С 20 сентября акиматы совместно с представителями НПП "Атамекен" проводят широкую разъяснительную работу в регионах по действующему законодательству о торговой политике среди владельцев магазинов у дома, крупных супермаркетов и других реализаторов СЗПТ. Ключевой элемент - соблюдение установленной нормы торговой надбавки на социально значимые продукты питания, не превышающей 15%.
 
С 15 сентября Комитет торговли МТИ для повышения достоверности анализа данных динамики роста цен на основные продтовары включил общественный контроль: создан call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень СЗПТ. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram и Facebook. За 9 дней работы по новым каналам от жителей регионов поступила 31 жалоба, по 18 из них с владельцами магазинов проведена разъяснительная работа. По выявленным фактам значительного превышения размера торговой надбавки материалы переданы в соответствующие исполнительные органы. Всего с начала 2022 года в акиматы передано порядка 340 жалоб по превышению торговой надбавки. Подавляющее большинство - на завышенные цены в магазинах у дома.
 

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