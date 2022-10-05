В РК объем пассажироперевозок по железной дороге вырос на 33%

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за январь-август текущего года железнодорожным транспортом перевезли 13,1 млн человек - сразу на 32,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам января-августа текущего года доходы компаний сектора железнодорожных перевозок достигли 851 млрд тенге против 739,6 млрд тенге годом ранее, увеличившись на 15,1% в стоимостном выражении. Большая часть доходов традиционно была получена за счет перевозок груза и багажа - 786,4 млрд тенге. Оставшиеся 64,6 млрд тенге пришлись на пассажироперевозки", - сообщает energyprom.kz .

Груза и багажа по итогам восьми месяцев текущего года железнодорожным транспортом перевезли 273 млн тонн - почти столько же, сколько и годом ранее (минус всего 0,2%).

По данным аналитиков, больше всего грузов и багажа было перевезено в Актюбинской и Акмолинской областях, а также в столице, меньше всего - в Западно-Казахстанской области.





Пассажирооборот в 2022 году достиг 11,1 млрд пассажиро-километров, плюс 38,4% за год.

В региональном разрезе больше всего пассажиров перевезли в столице, Актюбинской и Кызылординской областях, меньше всего - в Западно-Казахстанской области", - добавили эксперты.