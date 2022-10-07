Система Orphus

Обязательства Казахстана в рамках ОПЕК+ на ноябрь составят 1,628 млн баррелей в сутки

06.10.2022, 09:36 16951
Обязательства Казахстана в рамках ОПЕК+ на ноябрь составят 1,628 млн баррелей в сутки
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - 5 октября 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков принял участие в работе министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене (Австрия), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, на заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению. Принято решение продлить соглашение до 31 декабря 2023 года. Страны-участники договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки от уровня августа 2022 года начиная с ноября этого года.
 
Также был утвержден базовый уровень, одобренный на 19-м совещании стран ОПЕК+.
 
Заседание мониторингового комитета решено проводить каждые два месяца, министерские встречи - каждые 6 месяцев. Период компенсации перепроизводства был продлен до 31 марта 2023 года.
 
По данным Минэнерго РК, обязательства для Казахстана на ноябрь составят 1,628 млн баррелей в сутки.
 

Страны вновь согласились о важности соблюдения странами обязательств в рамках соглашения", - отметили в Минэнерго.

 

новости по теме

Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран

06.10.2022, 18:47 7766
Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Перспективы укрепления двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр подчеркнул, что развитие конструктивных добрососедских отношений с Ираном является одним из приоритетов внешней политики Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 
В частности, перспективным направлением, по его словам, является расширение торгово-экономического сотрудничества. Так, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 85,1%, составив $441 млн. В настоящее время экспорт из Казахстана в Иран осуществляется по 154 товарным позициям, при этом правительство уже готовит предложение по расширению данной номенклатуры.
 
Премьер-министр также добавил, что Казахстан придает большое значение развитию партнерства в сфере сельского хозяйства и увеличению взаимных поставок продовольствия.
 

У наших стран есть потенциал по увеличению товарооборота продукции АПК до $1 млрд. Для реализации данной задачи нами прорабатываются транспортные коридоры и взаимные поставки сельхозтоваров", - отметил Алихан Смаилов.

 
Еще одним ключевым направлением взаимодействия двух стран, по его словам, является транспортно-логистическая сфера. В этой части премьер-министр предложил сконцентрировать усилия на устранении инфраструктурных ограничений, увеличении локомотивной тяги и возможностей перегруза товаров на границах в целом.
 

Для расширения транзитных возможностей призываем предметно проработать вопрос совместных инвестиций в строительство новых терминалов в казахстанских и иранских портах. В совокупности с унификацией железнодорожных тарифов это позволит увеличить транзит грузов из Средней Азии в направлении Ирана", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
В свою очередь Мохаммад Мохбер выразил заинтересованность в наращивании взаимной торговли до $3 млрд, а также готовность укреплять взаимодействие в транспортно-логистической и финансово-банковской сферах, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и энергетике.
 
По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.
 

Назначен председатель правления "Самрук-Энерго"

06.10.2022, 16:31 9841
Назначен председатель правления "Самрук-Энерго"
Фото: Самрук-Энерго
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Серик Тютебаев назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тютебаев Серик Суинбекович родился в 1958 году в Алматы.
 
Окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности "Тепловые электрические станции" и Алматинский институт энергетики и связи по специальности "Экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК".
 
Трудовую деятельность начал в 1981 году помощником мастера пусконаладочного управления "СреднеАзЭнергоМонтаж".
 
Далее работал инженером кафедры охраны труда и окружающей среды Алматинского энергетического университета.
 
На Алматинской ТЭЦ-2 прошел путь от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию до главного инженера и управляющего директора станции.
 
В разные годы работал в должности заместителя председателя правления АО "Алматинские электрические станции", начальником управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, заместителем председателя правления по производству АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".
 
С 2014 года - управляющий дивизионом "Генерация" АО "Самрук-Энерго" и далее - управляющий директор по производству и управлению активами АО "Самрук-Энерго".
 
С июня 2022 года исполнял обязанности председателя правления АО "Самрук-Энерго".
 
Заслуженный энергетик Республики Казахстан.
 

В Казахстане 720 человек владеет недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов тенге - КГД

06.10.2022, 11:04 14511
В Казахстане 720 человек владеет недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов тенге - КГД
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - В Казахстане количество владельцев недвижимого имущества стоимостью свыше 100 млн тенге составило 720 человек, сообщает Комитет государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках налоговой реформы будет рассмотрена возможность введения так называемого налога на роскошь, взимаемого при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств", - сообщает пресс-служба КГД.

 
Налоговики информируют, что по налогам на имущество и транспорт установлена прогрессивная шкала ставок.
 

За 2021 год сумма налога на имущество 3,8 млн физлиц составила 15,3 млрд тенге. В соответствии с оценочной стоимостью, предоставленной НАО "Правительство для граждан", основное количество налогоплательщиков - 3 млн человек, или 78,4%, являются владельцами имущества стоимостью до 4 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

 
Вместе с тем имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Количество владельцев недвижимого имущества стоимостью свыше 100 млн тенге, по данным комитета, составило 720 человек. Им в целом начислено 610 млн тенге налога на имущество.
 
Отмечается, что основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице - 649 человек, или 90,1%.
 
При этом необходимо учесть, что в основном оценочная и рыночная стоимости недвижимости отличаются.

Напомним, налог на роскошь в Казахстане планируют ввести с 2024 года.
 

Почти втрое увеличился экспорт подсолнечного масла из Казахстана

06.10.2022, 09:38 16496
Почти втрое увеличился экспорт подсолнечного масла из Казахстана
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Экспорт подсолнечного масла из Казахстана вырос сразу в 2,6 раза, до 129,5 тысячи тонн за январь-июль 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Реализация подсолнечного масла на внутреннем рынке увеличилась лишь на 0,8%, до 193,8 тысячи тонн. На экспорт пришлось уже 40,1% имеющихся ресурсов против лишь 20,7% годом ранее, информирует energyprom.kz.
 
За январь-июль 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 82,8% против 80,7% за январь-июль 2021 года. Объем производства подсолнечного масла в этом периоде вырос на 36,9%. Импорт показал рост на 18,6%, составив 55,6 тысячи тонн.
 
За январь-август текущего года в РК произвели 308,5 тысячи тонн подсолнечного масла - сразу на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 47%, или 145 тысяч тонн, пришлось лишь на Восточно-Казахстанскую область. Значительные объемы производства также наблюдались в Абайской области и Шымкенте: 59,2 тысячи и 32,1 тысячи тонн соответственно.
 
Более двух третей объема производства подсолнечного масла за январь-август 2022 года пришлось на нерафинированное: 215,9 тысячи тонн - сразу на 79,1% больше, чем за январь-август 2021 года.
 
На рафинированное подсолнечное масло пришлось 92,6 тысячи тонн - на 7,9% меньше, чем в прошлом году.
 

Цены на подсолнечное масло по итогам сентября подскочили за месяц на значительные 4,6%, что является самым высоким месячным показателем роста с июня 2021 года (тогда цены выросли на 5,6%). В региональном разрезе самое значительное месячное удорожание подсолнечного масла было зафиксировано в Мангистауской области: сразу на 10,7%. Следом идут Карагандинская и Актюбинская области: на 9,9% и 8,7% соответственно. Меньше всего выросли цены в Алматинской области: лишь на 0,4%", - сообщают аналитики.

 
Кроме того, по итогам сентября 2022 года цены на подсолнечное масло выросли на 15,8% с начала года и на 16,4% за год.
 
Отмечается, что в прошлом году по итогам сентября подсолнечное масло подорожало на 29,5% с начала года и на 65,6% за год.
 

Мясникович и Лавров обсудили вопросы международной деятельности ЕАЭС

05.10.2022, 21:16 24936
МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Вопросы международной деятельности Евразийского экономического союза в контексте предстоящего в следующем году председательства России в органах ЕАЭС обсудили 5 октября председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках встречи речь шла о взаимодействии союза с третьими странами и международными объединениями, в частности были затронуты перспективы сотрудничества ЕАЭС с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
Стороны отметили эффективность совместной работы по позиционированию ЕАЭС как одного из центров интеграционного контура Большого евразийского партнерства в процессе формирования многополярного мироустройства.
 
Отдельное внимание уделено информационному позиционированию ЕАЭС на международной арене, а также вопросам работы с молодежью.
 
Михаил Мясникович и Сергей Лавров условились поддерживать дальнейшие рабочие контакты по интеграционной повестке дня.
 

Комитет ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти

05.10.2022, 19:50 26406
МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ключевые министры ОПЕК+, объединенные в совместный министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
 
На фоне этого сообщения стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 21 сентября.
 
По состоянию на 19.07 по времени Алматы Brent росла на 1,57%, до 93,2 доллара за баррель. К 19.19 рост замедлился, цена находилась на уровне 92,42 доллара за баррель (+0,68%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре росла на 0,58%, до 87,02 доллара за баррель.
 
Напомним, в начале сентября мировые цены на нефть ускорили падение до 3%.
 

Токаев: Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии

05.10.2022, 18:10 28281
Токаев: Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Это факт. Более того, в пиковый период времени мы испытываем дефицит электроэнергии, что недопустимо для нашего государства", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что в настоящее время не следует отказываться от использования угля, который занимает более 70% в энергобалансе нашей страны.
 

Сейчас Европейский союз в силу геополитических изменений на международной арене возвращается к концепции использования угля. Так вот, отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует. Но имеются очень хорошие технологии, которые позволяют до минимума снизить выбросы угольной массы в атмосферу в результате действия электростанций. Вот эти совершенные технологии нам надо обязательно использовать в нашем производстве", - сказал президент РК.

 

Казахстан и Иран намерены довести грузопоток до 4 млн тонн в год

05.10.2022, 17:35 25261
Казахстан и Иран намерены довести грузопоток до 4 млн тонн в год
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра - министр торговли интеграции РК Серик Жумангарин обсудил с заместителем министра иностранных дел Ирана Махди Сафари возможности развития торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, стороны обсудили возможности развития действующих контейнерных маршрутов в направлении Ирана и транзитом через эту страну.
 

В настоящее время действуют три железнодорожных маршрута, установлены благоприятные тарифные условия на контейнерные перевозки грузов в направлении Ирана и далее в третьи страны. Стороны выразили намерение довести грузопоток до 4 млн тонн в год", - подчеркнули в пресс-службе.

 
Отмечается, что основной акцент во время переговоров сделан на возможности увеличения объемов товарооборота между Казахстаном и Ираном до $3 млрд, в том числе в сфере агропромышленного комплекса - до $1 млрд.
 
Результатом переговоров стала договоренность о том, что иранские эксперты в области карантина и ветеринарных сертификатов во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства Ирана в ближайшее время посетят Казахстан для выработки детального плана действий.
 
Ранее сообщалось, что вице-премьеры Казахстана и России обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов