КМГ изучит вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области

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Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время встречи с общественностью Атырауской области президент Казахстана поднял вопрос наращивания мощностей нефтехранилищ в регионе и привел в пример опыт Китая.
На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев", - сказал президент.
Глава государства поручил компании «КазМунайГаз» с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ.
На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем. Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач", - высказался президент.
По его мнению, иностранные компании, осуществляющие деятельность в области, должны принимать участие в решении региональных вопросов в сферах образования, здравоохранения и экологии.
Правительству совместно с акиматом нужно привлечь инвесторов к этой работе. Особое внимание следует уделить реализации социальных проектов. Данный вопрос надо вынести на рассмотрение совета иностранных инвесторов при президенте. Исходя из интересов государства поручаю проработать вопрос подготовки общих соглашений с инвесторами», - сказал Токаев.
По словам главы государства, для привлечения инвестиций в регион государством предусмотрены различные инструменты поддержки. Планируются и другие крупные инвестиционные проекты, реализация которых будет способствовать развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий, а также созданию нескольких тысяч новых рабочих мест.
Эти проекты очень важны для диверсификации региональной экономики. Правительству и акимату совместно с инвесторами нужно обеспечить их скорейшую реализацию", - поручил он.
Президент рассказал, что перед государством стоит цель - сделать Атыраускую область ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа. Особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом создания в области нефтехимического кластера.
Нефтехимический сектор весьма привлекательный для инвестиций. Спрос на его продукцию в мире очень большой и будет только расти. Поэтому в регионе создана специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Для компаний, работающих в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции», - рассказал Токаев.