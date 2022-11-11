Запускается новый рейс из Кувейта в Туркестан

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября текущего года рост цен на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в РК составил 19,6% за год.

Проезд в пригородном поезде обходится на 16,7% дороже, чем годом ранее, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 20,6%, в купейном вагоне - на 17,8%, информирует energyprom.kz

В региональном разрезе самый заметный рост цен был зафиксирован в Шымкенте (на 56,3% за год), а также в Жетысуской (на 45%) и Алматинской (на 32,3%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Актюбинской (плюс 4,9%), Западно-Казахстанской (плюс 6,6%), Улытауской и Павлодарской (плюс 8% в каждом из регионов) областях.

За январь-сентябрь текущего года железнодорожным транспортом перевезли 14,7 млн пассажиров - сразу на 32,6% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре пассажироперевозки составили 1,6 млн пассажиров, увеличившись за год на 32,7%. Пассажирооборот достиг 12,5 млрд пкм - на 38,7% больше, чем годом ранее", - рассказали аналитики.

Чаще всего услугами поездов пользовались жители столицы: 3,5 тысячи человек, плюс 23,1% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Самые низкие показатели были зафиксированы в Западно-Казахстанской области.

Груза и багажа по железной дороге за три квартала текущего года перевезли 306 млн тонн - на 0,4% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре грузоперевозки составили 32,9 млн тонн, сократившись на 2% за год.

Грузооборот железнодорожного транспорта по итогам девяти месяцев составил 231,4 млрд ткм - на 5,4% больше, чем в прошлом году.

Наибольшие показатели были зафиксированы в Актюбинской области: 32,4 млн тонн. Вторую и третью строчки заняли Астана и Акмолинская область.



