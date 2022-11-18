Парламент одобрил закон, позволяющий Казахстану взять заем у МБРР для покрытия дефицита бюджета

Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня депутаты сената одобрили ратификацию Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития.
Законопроектом предусматривается ратификация Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития в сумме 345 700 тысяч евро со сроком погашения 11,5 года, включая 2,5-летний льготный период, со ставкой вознаграждения Еврибор+переменный спред, единовременной комиссией - 0,25% от суммы займа и комиссией за резервирование 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа для финансирования дефицита республиканского бюджета, говорится в заключении к законопроекту.
Задачей законопроекта является поддержка принятых обязательств республиканского бюджета, в том числе социальных и других приоритетных целей государства, предусмотренных республиканским бюджетом.
Принятие законопроекта позволит поддержать комплекс мер правительства РК, направленных на улучшение социально-экономической обстановки государства, и обеспечить полноценное финансирование дефицита республиканского бюджета.
Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев пояснил, что обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете в соответствии с финансовыми условиями соглашения.
По его словам, в текущем году дефицит бюджета составляет 3,3% к ВВП, или примерно 3 трлн тенге.
С учетом необходимости обслуживания и погашения предыдущих долгов необходимо привлечь с рынка примерно 4 трлн тенге", - добавил глава Минфина.