Парламент одобрил закон, позволяющий Казахстану взять заем у МБРР для покрытия дефицита бюджета

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября текущего года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год.

Сильнее всего рост цен за месяц ощутили жители Улытауской области: сразу на 19,8%. Далее идут Павлодарская (плюс 14,7%) и Кызылординская (плюс 13,6%) области. Наименьшее удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: всего на 0,4%. Из 20 регионов цены не изменились в месячной динамике только в Алматы, сообщает energyprom.kz

В годовой динамике яйца подорожали сразу на 52,2% в Кызылординской области, на 34,1% - в Костанайской, на 32,5% - в Западно-Казахстанской. При этом в Алматы цены, напротив, снизились на 4%, а в Жетысуской области - на 0,4%.

За январь-сентябрь 2022 года производство яиц в РК составило 3,8 млрд штук - на 5,3% больше, чем годом ранее.

В разрезе регионов лидирует Северо-Казахстанская область: 559,9 млн яиц, плюс 40,7% за год. В тройке лучших по этому показателю регионов также оказались Акмолинская (555,5 млн яиц, минус 7,4%) и Карагандинская (472,9 млн яиц, минус 2%) области.

По итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на свежие яйца в скорлупе на 96,3% против 94,4% годом ранее.

На импорт, соответственно, пришлось 3,7% ресурсов. В страну с начала года завезли 130,8 млн яиц - на 30,9% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

В то же время экспорт, напротив, увеличился в 2,2 раза, до 184,5 млн яиц.

Реализация на внутреннем рынке также выросла, но лишь на 0,7%, до 3,3 млрд яиц.



