Президент Казахстана предложил расширить пропускную способность на пограничных переходах с Россией

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 9 месяцев 2022 года товарооборот РК с РФ составил $18,4 млрд, что на 5% выше прошлогодних 9-месячных показателей, - По итогам 9 месяцев 2022 года товарооборот РК с РФ составил $18,4 млрд, что на 5% выше прошлогодних 9-месячных показателей, сообщает пресс-служба Миннацэкономики РК.

Экспорт РК в РФ вырос на 15,1%, до $5,9 млрд, тогда как импорт из РФ вырос всего на 0,8%, до $12,4 млрд.

Темпы роста экспорта держатся за счет наращивания поставок в РФ природного урана (рост в 2,1 раз), оксида алюминия (рост в 2,3 раза), цинка (в 2 раза). При этом наблюдается падение поставок металлопроката (-33%) и железных руд (-76%).

В МНЭ отметили рост ассортимента поставляемой продукции в РФ. Если в январе-сентябре 2021 года было 640 товарных позиции, то по итогам 9 месяцев 2022 года их количество - 1057.

По регионам отметим 2,7-кратный рост экспорта из Алматы (с $379,1 до $1014 млн) и более чем 5-кратный рост поставок в РФ из Астаны (с $150,4 до $786,2 млн). Также на 36% вырос экспорт Павлодарской области в Россию, на 48% увеличила поставки Актюбинская область и на 19% Туркестанский регион.

Что касается импорта из РФ, то на 22% вырос закуп полуфабрикатов из стали, на 35% увеличился импорт нефтепродуктов, на 20% выросли руды драгоценных металлов и в 2 раза импорт пшеницы. При этом в 3,6 раз снизились закупки российских автомобилей и на 30% золота.

Россия входит в пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана. По итогам I полугодия 2022 года валовой приток ПИИ из России вырос на 30%, с $722 до $938 млн. В целом валовой поток ПИИ из РФ с 2005 года составляет порядка $18,7 млрд, что меньше инвестиции из Нидерландов ($108,2 млрд), США ($50,1 млрд) и Китая ($22,4 млрд).