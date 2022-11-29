Президент Казахстана предложил расширить пропускную способность на пограничных переходах с Россией

Фото: ortcom.kz
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе XVIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России предложил расширить пропускную способность на пограничных переходах с РФ.
Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и маршрута Север - Юг, и, конечно же, сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС", - заявил глава государства.
Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован и в развитии стабильных торговых инвестиционных отношений.
По словам президента, приоритетом является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях.
В 2019 году в Северо-Казахстанской области образована СЭЗ "Кызылжар". В самом ближайшем времени там появятся современные экспортно ориентированные производства. Считаю, что деятельность этой СЭЗ может придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран. Еще один наш приоритет - расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что в Павлодарской, Атырауской областях имеются благоприятные условия для работы российских предприятий, алюминиевого и нефтехимического кластера.
Ранее сообщалось, что в Кремле проходят переговоры глав России и Казахстана.