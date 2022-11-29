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Президент Казахстана предложил расширить пропускную способность на пограничных переходах с Россией

28.11.2022, 18:18 7896
Президент Казахстана предложил расширить пропускную способность на пограничных переходах с Россией
Фото: ortcom.kz
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе XVIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России предложил расширить пропускную способность на пограничных переходах с РФ.
 

Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаем, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и маршрута Север - Юг, и, конечно же, сопрягать эти маршруты с деятельностью ЕАЭС", - заявил глава государства.

 
Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован и в развитии стабильных торговых инвестиционных отношений.
 
По словам президента, приоритетом является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях.
 

В 2019 году в Северо-Казахстанской области образована СЭЗ "Кызылжар". В самом ближайшем времени там появятся современные экспортно ориентированные производства. Считаю, что деятельность этой СЭЗ может придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран. Еще один наш приоритет - расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он также отметил, что в Павлодарской, Атырауской областях имеются благоприятные условия для работы российских предприятий, алюминиевого и нефтехимического кластера.
 
Ранее сообщалось, что в Кремле проходят переговоры глав России и Казахстана.
 

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В Казахстане продолжится проверка законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку

28.11.2022, 20:27 5556
В Казахстане продолжится проверка законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Участники рассмотрели ситуацию на рынке железнодорожных грузоперевозок, вопросы доступа частных компаний на магистральные железнодорожные сети, а также деятельность крупной региональной электростанции.
 
Премьер-министр также поручил уполномоченным госорганам продолжить проверку законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых.
 

По итогам полугодия валовой приток ПИИ из России в РК вырос на 30%

28.11.2022, 19:00 7076
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 9 месяцев 2022 года товарооборот РК с РФ составил $18,4 млрд, что на 5% выше прошлогодних 9-месячных показателей, сообщает пресс-служба Миннацэкономики РК.
 
Экспорт РК в РФ вырос на 15,1%, до $5,9 млрд, тогда как импорт из РФ вырос всего на 0,8%, до $12,4 млрд.
 
Темпы роста экспорта держатся за счет наращивания поставок в РФ природного урана (рост в 2,1 раз), оксида алюминия (рост в 2,3 раза), цинка (в 2 раза). При этом наблюдается падение поставок металлопроката (-33%) и железных руд (-76%).
 
В МНЭ отметили рост ассортимента поставляемой продукции в РФ. Если в январе-сентябре 2021 года было 640 товарных позиции, то по итогам 9 месяцев 2022 года их количество - 1057.
 
По регионам отметим 2,7-кратный рост экспорта из Алматы (с $379,1 до $1014 млн) и более чем 5-кратный рост поставок в РФ из Астаны (с $150,4 до $786,2 млн). Также на 36% вырос экспорт Павлодарской области в Россию, на 48% увеличила поставки Актюбинская область и на 19% Туркестанский регион.
 
Что касается импорта из РФ, то на 22% вырос закуп полуфабрикатов из стали, на 35% увеличился импорт нефтепродуктов, на 20% выросли руды драгоценных металлов и в 2 раза импорт пшеницы. При этом в 3,6 раз снизились закупки российских автомобилей и на 30% золота.
 
Россия входит в пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана. По итогам I полугодия 2022 года валовой приток ПИИ из России вырос на 30%, с $722 до $938 млн. В целом валовой поток ПИИ из РФ с 2005 года составляет порядка $18,7 млрд, что меньше инвестиции из Нидерландов ($108,2 млрд), США ($50,1 млрд) и Китая ($22,4 млрд).
 

В Казахстане уголь планируют внести в перечень существенно важных товаров

28.11.2022, 12:07 12101
В Казахстане уголь планируют внести в перечень существенно важных товаров
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции разработало проект поправок в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении перечня существенно важных товаров".
 
Согласно поправкам в перечень существенно важных товаров предлагается внести:
 
  • уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, и лигнит;
 
  • лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагат.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА".
 

В Казахстане себестоимость пшеницы вырастет до 100 тысяч тенге за тонну

26.11.2022, 19:10 26526
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Себестоимость производства пшеницы в Казахстане вырастет до 90-100 тысяч тенге за тонну.
 
Согласно прогнозу "Продкорпорации", озвученному на форуме Asia Grain&Oil 2022 в Астане, основная причина в росте цен на материальные ресурсы - запасные части к сельхозтехнике, удобрения, средства защиты растений, сообщает eldala.kz.
 
Кроме того, на маржинальности зернового производства в Казахстане отрицательно сказалось падение цен как на внутреннем рынке, так и на внешних.
 
По данным "Продкорпорации", средняя цена на пшеницу 3-го класса в Казахстане снизилась со 163 тысяч тенге за тонну (с НДС) в июне до 115,4 тысячи тенге в ноябре, а по отдельным сделкам - до 100 тысяч. тенге.
 
Также мировые цены упали с $454 в мае до $325 за тонну в октябре. Экспортные цены казахстанской пшеницы для Средней Азии ушли к концу ноября ниже еще на $10-$15.
 
Это случилось под влиянием двух факторов. Во-первых, огромные объемы завоза более дешевого российского зерна, в том числе контрабандным образом. Эксперты прогнозируют, что общий переток за сезон может вырасти с 1,5 млн тонн в 2021 годы до 2,5 млн в 2022.
 
Во-вторых, на ценах отрицательно сказались проблемы с логистикой. Нехватка вагонов не позволяет вести ритмичные поставки на экспорт.
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте мукомолы жалуются на дефицит вагонов.
 

В госбюджет Казахстана поступило свыше 11 трлн тенге налогов

25.11.2022, 17:08 39936
В госбюджет Казахстана поступило свыше 11 трлн тенге налогов
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В государственный бюджет Казахстана за 10 месяцев 2022 года поступило 11,7 трлн тенге налоговых поступлений, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
 

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 10 месяцев 2022 года исполнен на 103,4%", - подчеркнули в ведомстве.

 
При плане 11 316,8 млрд тенге поступило 11 698,8 млрд тенге с перевыполнением на 382,0 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,4 раза, или на 3400,2 млрд тенге, в том числе:
 
- республиканский бюджет исполнен на 101,1% (при плане 7867,3 млрд тенге поступило 7956,6 млрд тенге с перевыполнением на 89,3 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза, или на 2 518,5 млрд тенге;
 
- местный бюджет исполнен на 108,5% (при плане 3449,5 млрд тенге поступило 3742,2 млрд тенге с перевыполнением на 292,8 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 30,8%, или на 881,7 млрд тенге.
 

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по экспортным таможенным пошлинам на нефть и НДС на импорт из третьих стран в 1,7 раза, НДС на товары внутреннего производства - на 57,2%, КПН - на 51,8%, налог на добычу полезных ископаемых - на 24,1% и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 16,9%", - отметили в комитете.

 
На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За 10 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 46,9%, цинк - на 21,9%, алюминий - на 13,9% и золото - на 0,6%.
 
Также ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 43,1% (средняя ставка за 10 месяцев 2021года - $61,5 за 1 тонну, 10 месяцев 2022 года - $88,0 за 1 тонну).
 

Товарооборот с третьими странами за 10 месяцев текущего года увеличился на 43,6% (экспорт вырос на 48,3%, импорт - на 32,5%). Оборот по реализации за 10 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 22,0% (с 94 312 млрд тенге до 115 081 млрд тенге)", - добавили в КГД.

 
Ранее сообщалось, что в государственный бюджет Казахстана за 2021 год поступило 10,7 трлн тенге налоговых поступлений.
 

Пропускная способность транскаспийского маршрута может быть увеличена до 10 млн тонн в год - Ускенбаев

25.11.2022, 16:07 41591
Пропускная способность транскаспийского маршрута может быть увеличена до 10 млн тонн в год - Ускенбаев
Фото: Depositphotos
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау проходит встреча министров Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, ответственных за транспортные вопросы.
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в своем докладе отметил многократный рост перевозки грузов через Транскаспийский международный транспортный маршрут и сообщил о мерах, принимаемых Казахстаном для расширения его пропускной способности, сообщает МИИР.
 

За 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн товаров, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом динамика роста объемов контейнерных перевозок увеличилась на 55%", - сообщил глава ведомства.

 
Он добавил, что в настоящее время транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему около 6 млн тонн.
 
В то же время, по словам Ускенбаева, с резким ростом объемов перевозок грузов на ТМТМ были выявлены проблемные места.
 

В этой связи между заинтересованными странами было инициировано создание дорожной карты по синхронному устранению "узких" мест и развитию среднего коридора на 2022-2027 годы", - напомнил глава МИИР.

 
С казахстанской стороны в целях расширения пропускной способности проводятся работы по развитию железнодорожной сети и портовой инфраструктуры, а также углублению дна моря в акваториях портов.
 

Прорабатываются вопросы по пополнению контейнерного парка и собственного паромного флота, а также упрощению процедур по пересечению границ. Казахстан уже неделю назад приступил к реализации строительства вторых путей на участке Достык - Мойынты протяженностью 836 км. Также проработаны вопросы открытия третьего погранперехода на границе между Казахстаном и Китаем и строительства новой ж/д линии Бахты - Аягоз. В данный момент уже разрабатывается ТЭО проекта. Планируется, что 80% средств будет предоставлено ЕАБР, 20% - КТЖ", - сообщил министр.

 
Кроме того, для развития транспортно-логистической инфраструктуры, а также цифровизации таможенных и торговых процессов ведется работа по взаимодействию с сингапурской компанией PSA International. Для этого на площадке международного финансового центра "Астана" с участием PSA International и КТЖ учреждена дочерняя компания KPMC Ltd.
 
Реализация мероприятий дорожной карты, по данным МИИР РК, позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год.
 

Жумангарин обсудил наболевшие вопросы с крупнейшими агропроизводителями страны

25.11.2022, 15:32 42536
Жумангарин обсудил наболевшие вопросы с крупнейшими агропроизводителями страны
Фото: primeminister.kz
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Наиболее острые и волнующие сельхозпроизводителей вопросы обсудил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин с руководителями аграрных предприятий.
 
Участники встречи обсудили такие вопросы, как распределение и своевременность субсидий, развитие и поддержка животноводства, ветеринарная безопасность, приобретение сельскохозяйственной техники, снятие ограничений на экспорт и др., а также озвучили предложения по развитию сельского хозяйства. Особое внимание было уделено проблеме развития отечественной аграрной науки, сообщает primeminister.kz. 
 

Сегодня у нас в стране каждый фермер - сам себе экспериментатор. А проводить собственные исследования очень дорого. В то же время государство выделяет много средств на развитие аграрной науки, есть национальный научный аграрный центр, который должен обеспечивать фермеров методичками с пошаговыми инструкциями по срокам, способам посевов и другим особенностям промышленного выращивания тех или иных овощей", - заявил на встрече руководитель ТОО "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров.

 
Производители молочной продукции со своей стороны обозначили практику торговых сетей по начислению завышенных ретро-бонусов.
 
По каждому блоку вопросов вице-премьер дал детальный комментарий.
 

Мы будем и дальше совместно обсуждать все вопросы, вскоре организуем встречи с торговыми сетями, проработаем вопросы финансирования, стабильности выделения субсидий и другие. Отдельно проведем встречи по озвученным предложениям. Все решения будут приниматься с учетом интересов государства и бизнеса", - резюмировал итоги встречи Серик Жумангарин.

 

Казахстан планирует открыть заводы по переработке лома цветных и черных металлов

25.11.2022, 09:38 46176
Казахстан планирует открыть заводы по переработке лома цветных и черных металлов
Фото: Depositphotos
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует открыть заводы по переработке лома цветных и черных металлов. Об этом на встрече с жителями Мангистауской области сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
 
В ходе встречи гендиректор ТОО "Актауский морской северный терминал" Даурен Калиаскаров поинтересовался возможностью снятия запрета на экспорт металлического лома. По его мнению, данный шаг позволил бы дополнительно загрузить порт и морские перевозки.
 
Глава МИИР ответил, что с пониманием относится к этому вопросу, но введение запрета является не только вынужденной мерой, но и стратегическим шагом.
 

Мы планируем открыть несколько заводов по переработке лома цветных и черных металлов. Поэтому необходимо ограничить вывоз отечественных металлов из страны в виде сырья. В недрах Казахстана скрыто большое количество природных богатств, которые должны служить во благо нашего народа, улучшая его жизнь", - сказал Ускенбаев.

 
Глава МИИР упомянул особую роль региона в реализации транспортной политики Казахстана. Он подчеркнул, что глава государства уделяет большое внимание развитию транзитно-логистического потенциала страны и обеспечению безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. В этом направлении приоритет отдается Транскаспийскому транспортному маршруту, поэтому правительству поручено укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.
 

Касым-Жомарт Токаев во время недавнего визита отметил огромный потенциал вашего региона. Нам следует рационально использовать свои сильные стороны и сделать Мангистаускую область транспортно-транзитным узлом мирового значения", сказал Ускенбаев.

 
В продолжение темы с информацией о выполнении поставленных президентом задач выступили руководители Актауского морского торгового порта, Актауского морского северного терминала, ТОО "Порт Курык" и НМСК "Казмортрансфлот".
 

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