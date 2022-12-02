Объем нефти по территории РК через нефтепровод КТК хотят довести до 72,5 млн тонн

Фото: cpc-online.ru
Москва. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор КТК Николай Горбань представил доклад о состоянии хозяйственной деятельности консорциума, включая вопросы промышленной, экологической безопасности и охраны труда, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
Отмечается, что отгрузка нефти на морском терминале КТК на 15 ноября достигла 49,8 млн тонн
Акционеры рассмотрели ход реализации программы устранения узких мест трубопроводной системы КТК (…) После ее завершения пропускная способность нефтепровода Тенгиз - Новороссийск будет доведена до 72,5 млн тонн по территории Казахстана и до 83 млн тонн в год по территории Российской Федерации", - проинформировали в пресс-службе.
Также были рассмотрены вопросы текущей работы морского терминала КТК в условиях проведенной замены танков плавучести на первом и втором выносных причальных устройствах терминала.
Ранее сообщалось, что на КТК завершились работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве.