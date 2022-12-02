Объем нефти по территории РК через нефтепровод КТК хотят довести до 72,5 млн тонн

В годовом выражении инфляция составила 19,6%

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре месячная инфляция по сравнению с октябрем снизилась на 0,2 процентных пункта и составила 1,4%. С начал года инфляция составила 18,9%, в годовом выражении - 19,6%.





По сравнению с октябрем в прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,8%, непродовольственные - на 1,6% и платные услуги - на 0,8%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.





Среди продовольственных товаров огурцы подорожали на 41,5%, помидоры - на 26,1%, яйца -на 6,7%, лук репчатый - на 5,9%, рис - на 3,5%, сметана - на 3,4%, фрукты свежие - на 3%, сельдь соленая - на 2,7%, кефир - на 2,5%, молоко питьевое - на 2,4%, кондитерские изделия - на 1,6%, сыр и творог - на 1,5%. Морковь подешевела на 2,9%, сахар-песок - на 1,9%.





Прирост цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года составил 1,6%. Дизельное топливо подорожало на 13,9%, уголь каменный - на 2,6%, дрова - на 1,6%. Цены на моющие и чистящие средства повысились на 4,1%, товары личного пользования - на 2,8%,одежду и обувь, посуду, текстильные изделия - по 1,6%.





Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,8%. Повышение цен отмечено на услуги общественного питания на 2,7%, бань - на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,8%, услуги здравоохранения, в области отдыха и спортивных мероприятий - по 1,7%, гостиниц - на 1%.





Инфляция в ноябре 2022 года в годовом исчислении составила 19,6%. Цены на продовольственные товары повысились на 24,1%, непродовольственные товары - на 18,6%, платные услуги - на 14,1%.