АБР одобрил грант в размере $3 млн на борьбу Казахстана с COVID-19

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант на сумму $3 млн из средств своего Азиатско-Тихоокеанского фонда реагирования на стихийные бедствия (APDRF) для поддержки ответных мер Казахстана на пандемию коронавирусной болезни (COVID-19), передает Kazakhstan Today.

Грант, финансируемый правительством Японии, будет использован для закупки необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования, что будет способствовать укреплению потенциала системы здравоохранения страны.

АБР продолжит оказывать поддержку Казахстану в это непростое время. Данный грант дополняет текущую помощь, оказываемую АБР правительству, в удовлетворении его наиболее неотложных потребностей в борьбе с пандемией", - сказал директор Постоянного представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.

25 июня АБР одобрил пакет помощи в размере $1 млрд в рамках Программы поддержки ответных мер и расходов в борьбе с COVID-19 (CARES), чтобы помочь Казахстану смягчить воздействие пандемии на сектор здравоохранения, а также ее социальные и экономические последствия. Кроме того, за счет средств гранта на сумму $1 млн в рамках текущей региональной технической помощи АБР производится закупка средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Помимо этого, АБР объединил усилия с Программой развития ООН в рамках проекта улучшения системы управления медицинскими отходами в стране, а также оказывает поддержку Министерству здравоохранения в улучшении системы "Центр контроля COVID-19", которая используется для регистрации и мониторинга данных об инфицированных людях, а также поддержки уже выздоровевших.

13 апреля АБР увеличил в 3 раза до $20 млрд свой первоначальный пакет помощи, направленный на удовлетворение неотложных потребностей развивающихся стран-членов в ответ на пандемию COVID-19. АБР также одобрил меры по оптимизации своих операций для более быстрого и гибкого предоставления помощи.

Напомним, АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

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