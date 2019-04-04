АБР опубликовал прогноз экономического развития Казахстана на 2019 и 2020 годы

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует небольшое замедление экономического роста в Казахстане в 2019 и 2020 годах, передает Kazakhstan Today.

Согласно прогнозу, в 2019 году рост экономики Казахстана замедлится на фоне снижения цен на нефть и замедления темпов роста в Китайской Народной Республике и Российской Федерации. Ожидается, что помимо поступлений от продажи нефти государственные инвестиционные программы станут ключевым источником экономического роста в ближайшие годы, говорится в опубликованном сегодня отчете АБР.

Согласно "Обзору развития Азии", основной экономической публикации АБР, прогнозируется снижение валового внутреннего продукта Казахстана с достигнутого в 2018 году уровня 4,1% до 3,5% в 2019 году и 3,3% в 2020 году. Средний уровень инфляции, согласно прогнозам, останется на уровне 6%, верхнего порогового значения целевого диапазона национального банка на этот год, и, как ожидается, снизится до 5,5% в 2020 году, по мере того как власти продолжат меры по сокращению избыточной ликвидности в целях противодействия инфляционному давлению.

Прогнозируется, что темпы роста цен на продукты питания снизятся с 5,2% в 2019 году до 5% в 2020 году на фоне поддержки развития отечественного производства продуктов питания, учреждения стабилизационных фондов для основных продуктов питания и введения избирательного контроля цен.

Здоровая банковская система является ключевым фактором обеспечения устойчивого экономического роста и содействия развитию частного сектора", - сказал Джованни Капаннелли, директор Представительства АБР в Казахстане. Также очень важно усовершенствование процедур банкротства, усиление независимых проверок портфелей банков и совершенствование надзорных функций для повышения уровня прозрачности, подотчетности и целостности банковской системы.

Согласно публикации, рост промышленности составит 4,3% в 2019 году и 4,4% в 2020 году, по мере того как государственные инвестиции в обрабатывающую промышленность и сектор жилищно-коммунального хозяйства частично компенсируют медленный рост объемов добычи нефти, которые, как ожидается, снизятся в первой половине 2019 года в рамках выполнения Казахстаном своих обязательств по ограничению добычи, согласованных с Организацией стран-экспортеров нефти, и в связи с проведением планового технического обслуживания на крупнейших нефтяных месторождениях страны (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган).

Согласно прогнозу, темпы роста сельского хозяйства составят 3% в 2019 году и 2,5% в 2020 году благодаря активной государственной поддержке данного сектора, хотя можно добиться значительно больших результатов посредством реализации целенаправленных мер", - добавил Капаннелли.

Как отметили в пресс-службе АБР, Казахстан был первой страной Центральной Азии, ставшей членом АБР в 1994 году. За 25 лет партнерства с Банком страна получил более $5 млрд в виде суверенных займов и займов в частном секторе, а также около $50 млн в качестве грантов технической помощи на поддержку развития транспорта, сельского хозяйства, водоснабжения, образования, здравоохранения, а также управления финансами и государственным сектором.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства