АБР поддержит проект строительства альтернативной трассы Алматы – Иссык-Куль

НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрен вопрос обеспечения доступа к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как завил в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, одним из решений рационального использования водных ресурсов, является стимулирование у населения бережного потребления воды.

По его словам, необходимо внедрить дифференцированные тарифы с определением оптимальной нормы потребления достаточной для комфортного проживания.

Требуется проведение комплексного анализа водопотребления во всех регионах и определение на его основе оптимальной нормы потребления на семью. Это позволит оптимизировать затраты на производство питьевого водоснабжения и очистку сточных вод", - рассказал Атамкулов.

Он также проинформировал, что по итогам текущего года обеспеченность питьевой водой будет в селах - 91,8%, в городах - 98%.

Кроме того, продолжится работа по обеспечению качественной питьевой водой оставшихся 1922 сельских населенных пунктов.

Глава правительства Аскар Мамин поручил регионам с наименьшим процентом обеспеченности питьевой водой, в особенности, Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях, в следующем году довести показатели до среднереспубликанского уровня.

При этом все стадии реализации проектов (разведочные работы, разработка ПСД) по водоснабжению внутри населенных пунктов должны быть синхронизированы с планами по подведению инфраструктуры групповых водопроводов.

Акиматам указано на необходимость активизации работы по своевременной разработке ПСД по водоснабжению сел.

Центральным государственным и местным исполнительным органам поручено принять все необходимые меры по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой и достижению плановых показателей по итогам текущего года.

Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии, экологии и акиматами регионов поручено проработать вопросы совершенствования тарифной политики на воду, с учетом необходимости инвестиционных затрат, в том числе для внедрения цифровых технологий водопользования.





Министерству индустрии совместно с акимами регионов дано поручение принять меры по усилению контроля при строительстве объектов водоснабжении сел и актуализировать Интерактивную карту водоснабжения населенных пунктов с включением функций обратной связи с потребителями.



