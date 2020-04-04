АБР прогнозирует сокращение роста ВВП Казахстана до 1,8% в 2020 году

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует сокращение роста валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана до 1,8% в 2020 году ввиду экономических последствий COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на вспышку COVID-19, прогноз экономического роста Казахстана на 2020 год остается позитивным благодаря мерам государственной поддержки, также ожидается, что в 2021 году экономика продемонстрирует дальнейший рост, отражая более высокие доходы от нефти и бюджетную политику, ориентированную на стимулирование роста", - говорится в новом отчете Азиатского банка развития.

В "Обзоре развития Азии - 2020" прогнозируется, что рост валового внутреннего продукта Казахстана сократится до 1,8% в 2020 году ввиду экономических последствий COVID-19 и сокращения добычи нефти и газа из-за снижения цен на них. Существенные риски для прогноза связаны с затяжным замедлением роста мировой экономики и продолжающимся падением мировых цен на нефть. Ожидается, что в 2021 году рост составит 3,6% на фоне увеличения производства и добычи углеводородов, а также роста инвестиций.

Падение цен на нефть и огромные трудности, создаваемые COVID-19, вынуждают экономику Казахстана пройти беспрецедентный стресс-тест. АБР является давним партнером Казахстана в продвижении устойчивого и инклюзивного роста. Мы готовы продолжить оказывать поддержку стране в борьбе с этой новой пандемией, поддержании экономики и сохранении социальной сплоченности", - сказал директор постоянного представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.

В публикации прогнозируется, что в 2020 году промышленность вырастет на 1,2% при сохранении государственной поддержки производства, а в 2021 году - на 4,5% в результате ослабления внешних потрясений. Поскольку объявленное чрезвычайное положение, призванное сдержать распространение COVID-19, отрицательно сказывается на перевозках, торговле и гостиничной индустрии, в 2020 году прогнозируется рост сектора услуг всего на 1,5%, а в 2021 году на 3,3%.

Согласно прогнозу, строительная отрасль вырастет на 6,1% в 2020 году и на 4,9% в 2021 году в результате мер поддержки, включенных в пакет антикризисных мер правительства. В сельском хозяйстве прогнозируется ускорение роста до 2,9% в 2020 году и 3,2% в 2021 году.

Прогнозируется, что инфляция вырастет до 6% в 2020 году и снизится до 5,7% в 2021 году в результате административных мер и денежно-кредитной политики. Обещание правительства использовать региональные запасы продовольствия должно способствовать поддержанию стабильности цен и снижению инфляции цен на продовольствие.

В отчете АБР отмечается, что правительственная программа помощи способствует смягчению воздействия шоков на уязвимое население. Система социального обеспечения страны, меры которой в значительной степени были усилены в последнее время, играет важную роль стабилизатора во время кризисов. Тем не менее анализ базовой модели финансирования демонстрирует неустойчивость существующего подхода в долгосрочной перспективе. Улучшение сбора налоговых поступлений и администрирования программы социальной помощи - базовые реформы, необходимые для обеспечения устойчивости системы социального обеспечения в будущем.

В 1994 году Казахстан первым из стран Центральной Азии стал членом АБР. С тех пор АБР одобрил около 6 млрд долларов США в качестве суверенных и несуверенных займов, а также грантов технической помощи для поддержки транспортной отрасли, сельского хозяйства, водоснабжения, образования, здравоохранения, а также финансового сектора и государственного управления. АБР оказывает поддержку в развитии региональных связей, предпринимательства, гендерного и социального равенства и предоставлении продуктов и услуг в области знаний. Инициативы по региональному сотрудничеству и интеграции в рамках программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества остаются неотъемлемым аспектом деятельности АБР в Казахстане.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства