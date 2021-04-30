АБР прогнозирует восстановление и ускорение роста экономики Казахстана при условии ослабления пандемии

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Согласно прогнозу Азиатского банка развития, экономический рост Казахстана восстановится в этом году и ускорится в 2022 году при условии смягчения пандемии коронавируса и вакцинации населения от COVID-19 без задержек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В "Обзоре развития Азии (ОРА) 2021", ведущей ежегодной экономической публикации АБР, прогнозируется рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана на уровне 3,2% в 2021 году на фоне восстановления производства и цен на сырьевые товары и постепенного возобновления большинства услуг. В 2022 году прогнозируется рост на уровне 3,5% за счет увеличения инвестиций и увеличения добычи и производства углеводородов.

Увеличение инвестиций в научные исследования и разработки, укрепление финансовой системы, особенно рынков капитала, а также увеличение государственных расходов на образование имеют важное значение для продвижения инноваций. Это, в свою очередь, поможет поддерживать более сильный экономический рост", - сказал директор представительства АБР в Казахстане Нариман Маннапбеков.

В отчете отмечается, что зависимость Казахстана от экспорта сырьевых товаров и ограниченная инновационная деятельность сделали экономику уязвимой перед внешними потрясениями. Опыт недавних кризисов показывает, что Казахстану необходимо стимулировать инновации, чтобы повысить свою экономическую устойчивость и ускорить восстановление после COVID-19. После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и резкого падения цен на нефть в 2015 году экономика Казахстана восстановилась, но рост был более медленным.

Промышленность вырастет на 2% в 2021 году за счет продолжающейся государственной поддержки обрабатывающего сектора и на 2,8% в 2022 году по мере роста добычи полезных ископаемых для удовлетворения восстанавливающегося мирового спроса на сырьевые товары. По мере того как транспортный сектор, торговля и сектор общественного питания будут восстанавливаться в результате продолжающегося послабления карантинных мер, ожидается, что в 2021 году сектор услуг вырастет на 3,8%, а в 2022 году на 3,4%", - говорится в отчете.

Согласно прогнозу, строительный сектор вырастет на 9,4% в 2021 году при поддержке государственных жилищных и инфраструктурных программ и на 6,6% в 2022 году. В сельском хозяйстве прогнозируется рост на уровне 3,3% в 2021 году и 3,2% в 2022 году, что отражает ограниченные инвестиционные перспективы.

Прогнозируется небольшое замедление инфляции до 6,5% в 2021 году и 6,2% в 2022 году благодаря более стабильной валюте. Ожидается, что контроль над ценами на основные товары и усилия Национального банка по инфляционному таргетированию будут способствовать снижению темпов роста цен на продукты питания и поддержанию стабильности цен.

В пресс-службе АБР отметили, что банк привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

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