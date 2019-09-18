Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - Административные расходы ЕНПФ составили 12,2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным аудированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО, административные расходы фонда, включая расходы на амортизацию основных средств, операционную аренду помещений, на поддержку и развитие программного обеспечения, транспорт, безопасность, оплату труда и командировочные, информационно-разъяснительную работу, телекоммуникационные, почтовые, коммунальные и прочие услуги, составили 12,2 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Отмечается, что в фонде постоянно проводится работа по сокращению административных расходов.

В связи с введением новой организационной структуры штатная численность АО "ЕНПФ" была сокращена за 2 года на 321 единицу, или 13,9%, а также с января 2019 года на 246 единиц, или 12,4%. В целом за три неполных года штатная численность АО "ЕНПФ" сокращена на 567 единиц, или 25%. Расходы на персонал за 2 года снижены на 13%", - уточнили в пресс-службе фонда.

По ее информации, комиссионные расходы на оплату банковских услуг, услуг по доверительному управлению пенсионными активами составили порядка 8,2 млрд тенге.

При этом расходы на комиссионное вознаграждение доверительному управляющему в 2018 году снизились в 2,7 раза в сравнении с 2017 годом. Это решение способствовало тому, что в очередной раз было снижено комиссионное вознаграждение фонда от пенсионных активов и инвестиционного дохода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что предельная величина комиссионного вознаграждения ЕНПФ устанавливается законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" в размере не выше 7,5% от инвестиционного дохода и 0,025% в месяц от пенсионных активов.

В 2019 году оно составляет 5% от суммы инвестиционного дохода и 0,015% в месяц от пенсионных активов…С 2014 года указанные величины неоднократно снижались и на 2019 год они ниже установленных параметров от суммы инвестиционного дохода на 33% (в 2014 - 7,5%), от пенсионных активов на 40% (в 2014 - 0,025%)", - пояснили в ЕНПФ.





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