Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Афганистан заинтересован в госзакупе пшеницы и муки из Казахстана в ближайшие 4 года. Об этом говорилось на состоявшейся 16 апреля встрече министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова с чрезвычайным и полномочным послом ИРА Мохд Фархад Азими, передает Kazakhstan Today.

Стороны отметили важность сотрудничества стран в сфере сельского хозяйства. Афганская сторона выразила свою заинтересованность в государственном закупе пшеницы и муки из Казахстана для обеспечения продовольственного запаса ИРА в течение следующих четырех лет", - сообщили в пресс-службе МСХ РК.

В ведомстве отметили, что Афганистан является традиционным рынком сбыта казахстанской пшеницы и муки. Экспорт пшеницы и муки из РК в Афганистан, по маркетинговым годам 2018/2019 (с 1 июля по 30 июня), составил 320 тыс. тонн и 1028 тыс. тонн соответственно. Основными потребителями казахстанской сельхозпродукции являются северные афганские провинции, а также столичный регион и город Кабул.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы поставок растениеводческой продукции из Афганистана в РК и вопросы инвестиционного сотрудничества.

В целом, по данным МСХ, экспорт продукции АПК из Казахстана в Афганистан за 2018 год составил $399,9 млн, импорт -$ 4,1 млн. Основной объем экспорта в Афганистан приходится на муку пшеничную или пшенично-ржаную ($285,9 млн, 1,4 млн тонн), пшеницу и меслин ($64,7 млн, 380,4 тыс. тонн), семена льна, дробленые или недробленые ($19,2 млн, 63,2 тыс. тонн), горох сушеный ($6,3 млн, 26,6 тыс. тонн).

Основной объем импорта из Афганистана в Казахстан приходится на виноград, свежий или сушеный - на сумму $3,8 млн (7,7 тыс. тонн), картофель свежий или охлажденный - на сумму $141 тыс. (616,3 тонн), волокно хлопковое, нечесаное - на сумму $77,6 тыс. (40,2 тонн).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства