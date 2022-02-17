Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций

АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Из зарегистрированных в системе сбора данных аудиторских организаций лишь малая часть направляет сообщения о пороговых и подозрительных операциях. В связи с этим Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение их деятельность, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры. В этой связи аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что "из зарегистрированных в системе сбора данных агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях".
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций - Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер. Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний", - сообщили в пресс-службе агентства.