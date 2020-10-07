Аграрии Казахстана собрали более 20 млн тонн зерна

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Аграрии Казахстана в этом году собрали более 20 миллионов тонн зерна, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, в Казахстане уборочная площадь составила 15,8 миллиона гектаров.

Намолочено 20,1 миллиона тонн зерна при средней урожайности 12,8 центнера с гектара", - сказал министр.

Он напомнил, что в 2019 году на этот период было намолочено 14,8 миллиона тонн.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских аграриев с успешным завершением уборочных работ.

Уважаемые труженики села! Поздравляю вас с завершением уборочной кампании. Несмотря на пандемию, введение ЧП и карантина, были четко и своевременно подготовлены сельхозтехника, посадочные материалы и удобрения, что позволило провести качественные весенние полевые и уборочные работы. Слаженная работа всех специалистов позволила собрать хороший урожай - свыше 20 млн тонн. Полученные объемы производства зерновых и зернобобовых культур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны и реализовать экспортный потенциал, при этом 80% поступившего зерна - с высокими качественными характеристиками. Выражаю благодарность всем работникам сельского хозяйства за большую работу, за ваш самоотверженный труд! Желаю крепкого здоровья и благополучия!" - сказал премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

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