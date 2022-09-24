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Аграрная кредитная корпорация начала выдачу льготных микрокредитов

23.09.2022, 09:27 13976
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Аграрная кредитная корпорация начала финансирование сельского предпринимательства по государственной программе повышения доходов населения до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным корпорации, всего на микрокредитование жителей сел и малых городов в этом году будет направлено порядка 40 миллиардов тенге. 
 
Льготные микрокредиты могут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов Казахстана. Микрокредиты выдаются путем прямого кредитования, а также путем фондирования кредитных товариществ и микрофинансовых организаций. 
 
По условиям программы, сумма кредита составляет:
 
  • на развитие животноводства - до 5 млн тенге, на развитие якорной кооперации - до 12 млн тенге;
 
  • на другие сельхознаправления - до 6 млн тенге, на развитие якорной кооперации - до 10 млн тенге.
 
Срок микрокредита - до 5 лет, для проектов в сфере животноводства - до 7 лет. Действует льготный период до 1/3 от срока кредитования.
 
Ставка вознаграждения для прямых заемщиков, а также для конечных заемщиков кредитных товариществ и микрофинансовых организаций - не более 6% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения - от 6%).
 

Необходимо напомнить, что сельские предприниматели могут подать онлайн-заявку на микрокредит до 6 млн тенге, не выходя из дома. Для этого нужен лишь доступ в интернет. С помощью ИИН фермер может зайти и зарегистрироваться на платформе www.agronesie.kz, выбрать цель кредита, внести данные залогодателя и направить заявку. Интеграция с государственными и другими базами данных позволяет провести онлайн-оценку залога и направить ответ о предварительном одобрении кредита в течение 10 минут", - отметил заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Тюлегенов.

 
За прошедшие пять лет в рамках второго направления государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" по линии корпорации сельские предприниматели получили 63,5 тысячи займов на общую сумму 267,3 млрд тенге. 
 
Получить полную консультацию по микрокредитованию можно в филиалах Аграрной кредитной корпорации, расположенных в областных центрах и городах республиканского значения. Контактная информация - на сайте www.agrocredit.kz.

Ранее сообщалось о механизме льготного лизинга сельхозтехники. 
 

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Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов

23.09.2022, 20:52 3661
МОСКВА. 23 СЕНТЯБРЯ - Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 19.40 по времени Алматы цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,55%, до 86,34 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,23%, до 79,12 доллара, сообщает РИА Новости.
 
По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново, снижение нефтяных котировок связано с укреплением доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас торгуется на максимальных за 20 лет значениях.
 
Стауново также считает, что давление на стоимость нефти оказывает и агрессивное ужесточение монетарной политики центробанков. Так, в Федрезерв США повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.
 
Неделю цены на нефть также могут завершить в минусе - с понедельника Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 6,7%.
 

Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана

23.09.2022, 20:23 4421
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - По итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Доля РФ в товарообороте РК в 2021 году составила 23,9% ($24,2 млрд), а за 7 месяцев текущего года - 27,9% ($20,7 млрд), сообщает АО "Институт экономических исследований" (ERI).
 
Положительное влияние оказывают налаженные торговые пути поставок. Исходя из структуры импорта российских товаров можно говорить о тесных взаимосвязях торговых отношений двух стран. Весомую долю в импорте РК из РФ занимают обработанные и готовые товары, которые предназначены как для предпринимателей, так и населения.
 
Кроме того, по итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана наряду с Нидерландами, США, Швейцарией и КНР. Объем прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан за пять лет вырос на 58,3% - с $1,2 до $1,9 млрд.
 
Эксперты отмечают, что любые ограничительные меры в двусторонних отношениях негативно отразятся на бизнес-среде Казахстана в части реализации действующих контрактов.
 

В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей

23.09.2022, 16:41 7371
В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы планируется строительство мультибрендового завода полного цикла по производству автомобилей Chery, Changan, Haval, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предприятие будет производить весь объем автомобилей исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова. На сегодняшний день подписано три меморандума между "Астана Моторс" и китайскими компаниями, сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков в рамках Форума машиностроителей Казахстана. 
 
Выступая на секционном заседании, посвященном вопросам развития автомобилестроения, Олжас Сапарбеков рассказал о ходе реализации новых проектов. На стадии проработки совместный проект с корейской компанией Yongsan по производству автомобильных сидений для моделей Hyundai Accent и Hyundai Tucson. 
 
А также ведется работа с компанией MOTREX по производству мультимедийных систем для выпускаемых на заводе ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" моделей: Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra. Данные проекты позволят увеличить долю казахстанского содержания в выпускаемых моделях и количество рабочих мест. 
 
Машиностроение является одной из наиболее сложных с технологической точки зрения отраслей промышленности. Создание одного рабочего места в машиностроении автоматически создает до шести рабочих мест в смежных отраслях. Одним из драйверов отрасли является автомобилестроение. 
 

По итогам 2010 года автомобилестроение составляло всего 5% от всей отрасли машиностроения. Совместными усилиями по итогам 2021 года удалось довести долю автопрома в машиностроении до 32,1%. За первое полугодие текущего года данный показатель составил 37,5%. Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция", - сказал Олжас Сапарбеков.

 
В завершение своего выступления он отметил, что деятельность министерства ориентирована на комплексное развитие отраслей обрабатывающей промышленности. В рамках Предпринимательского кодекса предусмотрено введение обновленных соглашений о промышленной сборке транспортных средств, а также соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам. Введена балльная система оценки локализации, которая позволит достигнуть эффективного использования и распределения предоставляемых преференций.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане разработают комплексный план развития машиностроительной отрасли.
 

В индустриальной зоне Алматы открылись два новых предприятия

23.09.2022, 10:12 12921
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы прошло открытие сразу двух предприятий - суперсервиса от мирового лидера в области производства и обслуживания горнодобывающего оборудования Weir Minerals и инвестиционного проекта по производству диагностических тест-систем ТОО "Каз-Диа-Тест", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Суперсервис от Weir Minerals реализуется ТОО "KazStroyTrade" в малом промышленном парке на территории индустриальной зоны Алматы. На площади в 2450 квадратных метров планируется выпуск шламового оборудования для энергетического сектора, горнодобывающей отрасли и промышленности общего назначения: насосы, гидроциклоны, клапаны, оборудование для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки. Планируемая производственная мощность - 600 единиц продукции в год. Общие инвестиции в проект составили 1,25 млрд тенге. Предприятие создаст более 60 новых рабочих мест.
 
Реализация проекта позволит удовлетворить спрос крупных компаний, применяющих в своей деятельности горнодобывающее оборудование, сообщает пресс-служба акима Алматы.
 
Завод ТОО "Каз-Диа-Тест" будет выпускать 4 вида тест-систем: экспресс-тесты, ПЦР-тесты, ИФА-тесты, чашки Петри. Мощность завода - 1,83 млн тестов в год. Стоимость проекта - 4,6 млрд тенге, из которых 50% - собственные средства, 50% - заемные. Планируется создание 65 новых рабочих мест. 
 
Аким Алматы Ерболат Досаев поручил управляющей компании ИЗА создать максимально благоприятные условия для работы производственных предприятий.
 

В Казахстане с 1 октября меняются нормы беспошлинного ввоза товаров при пересечении границы

23.09.2022, 10:04 13306
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - С 1 октября 2022 года снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования физических лиц, поскольку временное решение об увеличении нормы, действовавшее с 28 апреля 2022 года, завершает свое действие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это означает, что с 1 октября граждане, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товаров на сумму не более 500 евро (в данный момент - 1000) и весом не более 25 кг (в данный момент - 31 кг). При превышении указанного лимита нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения", - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

 
Отмечается, что в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с 1 октября 2022 года стоимостные критерии товаров снижаются с 1000 до 200 евро. При этом весовой порог остается в существующих пределах - до 31 кг.
 
Что касается провоза сигарет, то лимит остается неизменным - 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
 
Норма беспошлинного ввоза алкоголя также останется неизменной - 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
 

QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк

22.09.2022, 16:52 21936
QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк
Фото: astana-akshamy.kz
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и глобальный президент Honeywell UOP Брайан Гловер подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в рамках рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стороны рассматривают возможность совместной работы в проектах по автоматизированной системе управления технологическим процессом, возможной локализации сбора оборудования, очистке, осушке и переработке сернистого газа, извлечения и переработке серы, модернизации газотранспортной инфраструктуры, возможного сотрудничества в области центра компетенций и обучения персонала, автоматизации и цифровизации процессов", - сообщает пресс-служба QazaqGaz. 

 
Для справки: 
 
Honeywell - глобальная технологическая компания, предлагающая отраслевые решения, в том числе продукты и услуги для аэрокосмической промышленности; технологии управления зданиями и производством; высокоэффективные материалы.

Ранее сообщалось, что QazaqGaz подписал меморандум о применении новых технологий с Baker Hughes - технологической компанией, предоставляющей решения в сфере энергетики и промышленности по всему миру. 
 

Проверка на таможне: с экономических операторов взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге

22.09.2022, 11:17 27326
Проверка на таможне: с экономических операторов взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день 59,5 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Органами государственных доходов с февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.
 

По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

 
Принятыми совместными мерами органами государственных доходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 59,5 млрд тенге. В том числе за счет самостоятельной уплаты взыскано 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания - 2,5 млрд тенге.
 

В настоящее время органами государственных доходов продолжается работа по принятию мер взыскания задолженности в отношении уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей, несущих солидарную обязанность по уплате таможенных платежей и налогов", - добавили в ведомстве.


Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем.  
 

Сенат одобрил поправки в закон о племенном животноводстве

22.09.2022, 11:13 26661
Сенат одобрил поправки в закон о племенном животноводстве
АСТАНА. 22 СЕНТЯЮРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основной целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства, создание современной нормативной правовой базы, дерегулирование подходов к ведению селекционной и племенной работы, повышение генетического потенциала и показателей продуктивности сельскохозяйственных животных на новый уровень.
 
Так, законопроектом предусматривается: реализацию программы модернизации и цифровизации в агропромышленном комплексе, повышение эффективности и конкурентоспособности в области племенного животноводства, унификацию терминов по селекционно-племенной работе в рамках Евразийского экономического союза и расширение сферы использования биоэтанола.
 
Были проведены заседания рабочей группы совместно с уполномоченным органом, соответствующими отделами аппарата по поступившим предложениям и замечаниям.
 

Принятие законопроекта положительно скажется на качественно новом уровне в сфере племенного животноводства, укреплении продовольственной безопасности страны", - сказал депутат сената Дуйсенгазы Мусин.

 

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