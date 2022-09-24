Аграрная кредитная корпорация начала выдачу льготных микрокредитов

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Аграрная кредитная корпорация начала финансирование сельского предпринимательства по государственной программе повышения доходов населения до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным корпорации, всего на микрокредитование жителей сел и малых городов в этом году будет направлено порядка 40 миллиардов тенге.

Льготные микрокредиты могут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов Казахстана. Микрокредиты выдаются путем прямого кредитования, а также путем фондирования кредитных товариществ и микрофинансовых организаций.

По условиям программы, сумма кредита составляет:

на развитие животноводства - до 5 млн тенге, на развитие якорной кооперации - до 12 млн тенге;

на другие сельхознаправления - до 6 млн тенге, на развитие якорной кооперации - до 10 млн тенге.

Срок микрокредита - до 5 лет, для проектов в сфере животноводства - до 7 лет. Действует льготный период до 1/3 от срока кредитования.

Ставка вознаграждения для прямых заемщиков, а также для конечных заемщиков кредитных товариществ и микрофинансовых организаций - не более 6% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения - от 6%).

Необходимо напомнить, что сельские предприниматели могут подать онлайн-заявку на микрокредит до 6 млн тенге, не выходя из дома. Для этого нужен лишь доступ в интернет. С помощью ИИН фермер может зайти и зарегистрироваться на платформе www.agronesie.kz, выбрать цель кредита, внести данные залогодателя и направить заявку. Интеграция с государственными и другими базами данных позволяет провести онлайн-оценку залога и направить ответ о предварительном одобрении кредита в течение 10 минут", - отметил заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Тюлегенов.

За прошедшие пять лет в рамках второго направления государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" по линии корпорации сельские предприниматели получили 63,5 тысячи займов на общую сумму 267,3 млрд тенге.

Получить полную консультацию по микрокредитованию можно в филиалах Аграрной кредитной корпорации, расположенных в областных центрах и городах республиканского значения. Контактная информация - на сайте www.agrocredit.kz



