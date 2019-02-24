Аграрная кредитная корпорация в 2019 году профинансирует закуп 15 тысяч быков-производителей

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - АО "Аграрная кредитная корпорация" в качестве финансового оператора Национальной программы развития мясного животноводства на 2018-2027 годы планирует профинансировать закуп 15 тысяч быков, передает Kazakhstan Today.

По направлению породного преобразования в 2018 году профинансирован закуп 2709 племенных быков-производителей мясных пород. В этом году планируется финансировать операторов на приобретение 15 000 быков-производителей, что позволит охватить более 375 тысяч голов маточного поголовья процессом породного преобразования", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Нацпрограмма состоит из финансирования завоза (импорта) КРС, финансирования закупа племенных быков (породное преобразование) и финансирования заполнения и расширения откормочных площадок. Основную роль в породном преобразовании выполняют операторы- откормочные площадки, обеспечивающие тесное сотрудничество с фермерами через развитие якорной кооперации.

Финансирование породного преобразования осуществляется посредством кредитования операторов откормочных площадок на приобретение племенных быков-производителей с целью последующей передачи на случной период в организованные хозяйства (КХ, ФХ, ТОО) и общественные стада, с условием возврата племенного быка-производителя на откормочную площадку после окончания случного сезона. Между оператором, откормочной площадкой и организованным хозяйством, в стаде которого содержался племенной бык, может быть заключён договор на приобретение приплода (бычков) по рыночной стоимости за голову КРС. Срок займа до 12 месяцев, процентная ставка - 6% годовых с учетом субсидирования, обеспечением выступает приобретаемый племенной бык, и поступающие в будущем субсидии", - объяснили в МСХ.

В результате реализации программы фермер и домохозяйства получают от беспородного скота более продуктивный приплод. Откормочная площадка может увеличить эффективность откорма, поскольку приплод от породного преобразования дает больше привеса и высокий уровень конверсии кормов.

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