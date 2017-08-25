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Агрохимическая лаборатория проанализировала 300 тыс. гектаров посевов в Акмолинской области25.08.2017
Экономика  10:11

Кокшетау. 25 августа. Kazakhstan Today - Агрохимическая лаборатория проанализировала более 300 тыс. гектаров посевных площадей в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Исследование акмолинской почвы и агрохимический анализ лаборатории AgroComplexExpert Жаксынского района показали, что в основном посевные площади в регионе нуждаются в микроэлементе Р (фосфор). После проведенного анализа лаборатория дает аграриям соответствующие рекомендации по выбору удобрений. С 2010 года по настоящее время компания исследовала уже более 300 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, сообщили в Региональной службе коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

Как отметили в РСК, агрохимическая лаборатория оснащена современными приборами и оборудованием: пламенным фотометром, колориметрическим фотометром, анализаторами жидкости, сушильными шкафами, термостатами, муфельной печью, автоматическими дозаторами, весами, лабораторной посудой, GPS навигатором, тростевыми бурами, стаканными бурами, автоматическим пробоотборником и другими видами оборудования, которые позволяют качественно и в короткие сроки провести агрохимическое обследование почв.

Кроме того, в АХЛ действует испытательная лаборатория, которая проводит экспертизу сельскохозяйственной продукции от зерновых до муки и отрубей. По завершению анализа заказчику выдается сертификат качества (паспорт качества).

Результаты испытаний лаборатории AgroComplexExpert признаются на всей территории Республики Казахстан и за рубежом, проинформировали в РСК.
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