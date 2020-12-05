ЕАБР разместил дебютные облигации в долларах на площадке AIX

Москва. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Москве 4 декабря проходит Первый Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития (ЕАБР) - XV Ежегодная международная конференция "Евразийская экономическая интеграция". Участники мероприятия обсуждают трансграничную инфраструктуру, создание сквозных цепочек добавленной стоимости, цифровизацию евразийского пространства и общий финансовый рынок, передает Kazakhstan Today.

Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск 12-месячных облигаций в долларах объемом 100 миллионов долларов на Astana International Exchange (AIX). Андеррайтером сделки выступило АО "First Heartland Securities".

Дебютное размещение облигаций осуществлялось в рамках работы Банка по диверсификации инструментов фондирования. Банк планирует продолжить партнерство с МФЦА в 2021 году и предложить инвесторам серию краткосрочных выпусков со срочностью до 18 месяцев", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Размещение облигаций ЕАБР является значимым событием как для финансового рынка, так и для эмитентов и инвесторов. Оно дает уникальную возможность инвесторам для краткосрочных вложений своего капитала в качественные облигации. Мы благодарим ЕАБР за возможность быть сопричастными данному размещению. Также хотели бы отметить рост интереса к площадке МФЦА со стороны эмитентов и инвесторов, и данная сделка - подтверждение этого интереса", - прокомментировал председатель правления АО "First Heartland Securities" Евгений Пан.

Мы приветствуем первый листинг ценных бумаг "Евразийский банк развития" на AIX. Мы считаем, что листинг послужит хорошим сигналом для инвесторов и рынка в целом и может стать хорошим примером для других международных банков развития", - прокомментировал председатель правления AIX Тим Беннетт.

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