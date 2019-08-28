Аким Карагандинской области обсудил перспективы сотрудничества с послом ЮАР Казахстане

Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - Чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики в Казахстане Кийтуметци С. Т. Мэттьюс побывала с ознакомительной поездкой в Карагандинской области, где посетила промышленные предприятия и встретилась с руководством области, передает Kazakhstan Today.

Дипломат в ходе поездки в регион посетила завод ТОО "Maker" и АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщили в пресс-службе акима области.

Сложно представить расстояние между нашими странами - это более 14,5 тыс. километров. Но мы думаем, что ваше присутствие в нашей стране призвано сократить это расстояние. Должен сказать, что ваша страна удивительная, красивая и разнообразная. Хочу отметить, что у нас есть общего. Так, 52% южноафриканского экспорта приходится на горно-металлургический комплекс, в Карагандинской области эта доля составляет более 70%. И мы могли бы найти точки соприкосновения в этой сфере", - сказал на встрече с дипломатом аким региона Ерлан Кошанов.

Говоря о развитии региона, Ерлан Кошанов сделал акцент на промышленности. Основу экономики области составляют чёрная и цветная металлургия, горнодобывающая промышленность и машиностроение, и в этих отраслях область занимает ведущие позиции в стране, отметил он.

Аким области озвучил и другие возможные направления для сотрудничества. По его мнению, это могут быть глубокая переработка угля, аграрный сектор - главным образом животноводство, а также туризм. Он заявил о готовности передать пакет нишевых проектов в горно-металлургическом комплексе, машиностроении, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Я считаю, что, несмотря на большое расстояние, мы очень близки. В Карагандинской области я впервые. До этого была в Алматы, Восточном Казахстане. Сейчас собираюсь больше фокусироваться на Карагандинской области, поскольку это индустриальный регион, и он имеет схожие особенности с нашей страной", - подчеркнула г-жа Мэттьюс.

По словам посла, в деятельности транснациональной компании "АрселорМиттал", которая имеет подразделение и в Южной Африке, её интересует "казахстанский взгляд". На заводе Maker дипломата особенно впечатлили работа с молодёжью и участие в производстве женщин.

Г-жа Мэттьюс добавила, что обязательно посещает в каждом городе мечеть, потому что это часть её культуры.

В завершение встречи посол пригласила карагандинцев в ЮАР на Вторую конференцию по инвестициям, которая пройдёт в ноябре.

Нам приятно, что Южно-Африканская Республика, страна с ведущей экономикой, проявляет интерес к налаживанию двусторонних отношений. Надеюсь, наша встреча даст импульс их развитию", - резюмировал Ерлан Кошанов.

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