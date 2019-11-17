Аким Карагандинской области обсудил вопросы сотрудничества с послом Узбекистана

Караганда. 16 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрамом Ниязходжаевым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима области, на официальном приёме обсуждались вопросы развития сотрудничества в экономической и образовательной сферах.

Республика Узбекистан является одним из внешнеэкономических партнёров Казахстана среди стран средней Азии. Карагандинская область экспортирует продукцию более чем в 50 стран мира, в том числе и в Узбекистан. В 2018 году внешнеторговый оборот области с вашей страной составил $247 млн, за первое полугодие 2019 года - $134 млн. Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Женис Касымбек.

В акимате отметили, что в Карагандинской области имеется 22 предприятия с участием узбекских партнёров. Они действуют в сферах обрабатывающей промышленности, строительства, оптовой и розничной торговли, транспорта и складирования.

Аким области напомнил, что в прошлом году карагандинская делегация участвовала в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана, который проходил в Шымкенте. На этой встрече Карагандинская область заключила меморандумы о сотрудничестве с Самаркандской, Ташкентской, Джизакской областями. Глава региона попросил посла о содействии, чтобы договорённости реализовывались активнее.

Также, по мнению Жениса Касымбека, большой потенциал сотрудничества у региона имеется в животноводстве и логистике.

На встрече также затронули вопросы сотрудничества в высшем образовании. В университетах Карагандинской области сегодня учатся порядка 500 студентов из Узбекистана. Это будущие инженеры, врачи, экономисты и другие специалисты.

Мой визит обусловлен тем, что мы должны развивать двустороннее сотрудничество регионов наших стран. Изучаем потенциал области и будем дальше прорабатывать программы. В Карагандинской области работают граждане Узбекистана, которые создали здесь свои предприятия", - отметил Саидикрам Ниязходжаев.

Он указал на то, что в прошлом году товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил $3 млрд. Показатели этого года он также назвал хорошими.

Примечательно, что Казахстан поставляет товары с высокой добавленной стоимостью - это продукция металлургии и химического производства. Также поставляются продукты мясомолочной отрасли, уголь, ферросплавы", - напомнил посол Узбекистана.

Дипломат выразил уверенность в том, что потенциал сотрудничества остаётся большим. По его мнению, есть возможность увеличить поток овощной и фруктовой продукции из Узбекистана в Карагандинскую область.

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