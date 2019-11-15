Аким Карагандинской области ознакомился со строительством газопровода в Жанааркинском районе

Караганда. 14 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек посетил с рабочей поездкой Жанааркинский район и обсудил с местными жителями наиболее острые вопросы развития населенных пунктов, передает Kazakhstan Today.

В ходе поездки Женис Касымбек побывал на водоводном резервуаре, а также ознакомился с тем, как идут работы по подключению газопровода. Глава региона осмотрел местную больницу и котельную №5, посетил крестьянское хозяйство "Жанболат" и встретился с жителями района, сообщили в пресс-службе акима области.

Как отметили в акимате, в Жанааркинском районе больше всего развит аграрный сектор, в котором работает больше 700 фермерских хозяйств. Одном из них посетил Женис Касымбек. Крестьянское хозяйство "Жанболат" было создано в 2001 году, его директором является Малдыбай Сулейменов. Предприятие разводит племенных коров аулиекольской и герефордской пород, а также выращивает зерно. Здесь есть свой пункт для забоя скота и колбасный цех.

Во время беседы фермеры рассказали акиму области о своей главной проблеме - необходимости субсидий.

"С каждым годом мы увеличиваем количество скота. Дела идут хорошо. Сейчас много молодых людей стали заниматься этим делом. Есть только одна проблема - по выплате субсидий. Просим помочь нам в этом", - обратился к главе региона один из фермеров Куат Ахметов.

В свою очередь Женис Касымбек сообщил, что этот вопрос будут решать за счёт областного бюджета. С этой целью планируется выделить средства на поддержку крестьянских и фермерских хозяйств.

Также аким встретился с аксакалами, которые рассказали о самых важных проблемах района. Главные вопросы, волнующие местных жителей, - обеспечение электроэнергией, газом и водой.

"Все вопросы, которые вы поднимаете, очень актуальны. Я посетил несколько объектов, лично увидел, что и как. Для того чтобы решить проблему с электроэнергией, акимат района будет готовить нужные документы и решать вопрос с поставщиком, после чего мы выделим необходимые средства и таким образом справимся с этой проблемой. Для обеспечения водой будем выделять дополнительные средства в размере 1 млрд тенге. А газ придёт в районный центр к 2021 году. В ближайшие годы будем решать ваши проблемы", - заверил Женис Касымбек.

В пресс-службе также проинформировали, что в настоящее время в Жанааркинском районе активно идёт строительство жилья. В частности, в посёлке Атасу возводят целый микрорайон.

"В этом году из республиканского бюджета был выделен 461 миллион тенге. На эти деньги начали строить семь домов в микрорайоне Жана Нур. К концу года планируется сдать два восьмиквартирных дома. Остальные пять введём в эксплуатацию в следующем году", - доложил главе региона заместитель акима района Бакытжан Муканов.

По его информации, в новом микрорайоне Жана Нур будет построено 12 домов. В будущем здесь появятся и соцобъекты.

По словам Бакытжана Муканова, в 2020 году начнётся строительство ещё двух трёхэтажек по программе "Нурлы жер".

"Также выделены деньги для развития инфраструктуры 39 частных домов. Готовится пятилетний план по строительству жилья", - сообщил заместитель акима Жанааркинского района.

Женис Касымбек поинтересовался, сколько живущих здесь многодетных семей стоят в очереди на жильё и как решаются их жилищные проблемы.

"В этом году в рамках программы "Нурлы жер" 20 многодетным семьям были предоставлены дома. Им было выделено финансирование из республиканского бюджета на покупку вторичного жилья. На сегодня в очереди на жильё стоят 75 многодетных семей, из них 4 уже в декабре получат своё жильё в новом микрорайоне", - рассказал Бакытжан Муканов.

Как уточнили в акимате, всего в Жанааркинском районе в очереди на жильё стоят 880 человек.

В целом Жанааркинский район включает 12 сельских округов и два посёлка. В них проживают около 40 000 человек.

Напомним, что строительство газопровода Сарыарка от Кызылординской области до столицы Казахстана, - одна из Пяти социальных инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В соответствии с проектом, к концу текущего года в Карагандинской области планируется подключить к газопроводу первые жилые массивы . В регионе уже ведется строительство газораспределительных сетей городов Караганды, Темиртау, Жезказгана. Кроме того, начата разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей Жанааркинского, Шетского, Бухаржырауского, Осакаровского районов и города Шахтинска.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства