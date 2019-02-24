Аким Карагандинской области рассказал, какую помощь получат многодетные и малообеспеченные семьи

Караганда. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области после встреч с многодетными матерями решили увеличить социальную помощь, передает Kazakhstan Today.

Глава государства держит на особом контроле вопросы многодетных семей. Поэтому государство всегда оказывало и оказывает поддержку социально уязвимым слоям населения. Более 50% бюджета области направляется именно на социальную сферу. Кроме того, в рамках исполнения поручения главы государства, изучив все возможности областного бюджета, мы приняли решение расширить спектр мер господдержки", - сообщил глава региона Ерлан Кошанов на своей отчётной встрече с жителями региона.

Он рассказал о 10 шагах, которые улучшат положение многодетных и малообеспеченных семей.

Многодетные матери получат дополнительные льготы: бесплатный проезд в городском транспорте с 1 июня; бесплатное горячее питание для детей из младших классов; 50% скидки на оплату детского сада. Кроме того, предусмотрены бесплатные группы продлённого дня в школах. Дети из многодетных семей смогут бесплатно заниматься в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях. Летом малышей устроят в пришкольные лагеря. На обучение в колледжах из бюджета выделят 5,5 млрд тенге. Это позволит предоставить более 8 тысяч грантов.

По словам акима, многодетным матерям планируется предоставить 200 грантов на открытие собственного дела. Специально для них будет создан бизнес-инкубатор. Также в области откроют центр по поддержке семьи, в котором будут консультировать специалисты и психологи.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства