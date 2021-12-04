Аким Костанайской области рассказал о развитии АПК в регионе

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

КОСТАНАЙ. 3 ДЕКАБРЯ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе брифинга в СЦК рассказал о развитии АПК в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для дальнейшего развития животноводства молочного направления планируется реализация инвестпроектов по трем направлениям", - сказал Архимед Мухамбетов.

Аким рассказал о планах построить в регионе семь молочно-товарных ферм вместимостью по 1200 голов КРС каждая, мощностью в 45,5 тысячи тонн производства молока в год (48,6 миллиарда тенге, 583 рабочих места).

Строительство семи МТФ увеличит объемы производства молока в области на 21%, снизит дефицит сырья для перерабатывающих производств, увеличится маточное поголовье КРС на 9 600 коров.

Планируется строительство в Костанае завода по производству молочной продукции, а также детского питания, мощностью более 240 тонн в сутки.

Начало строительства завода запланировано на 2022 год, ввод в 2023 году; две МТФ - период реализации 2021-2022 годы; одна МТФ - 2021-2023 годы, четыре МТФ - 2022-2023 годы.

Кроме того, в Аркалыке введут в эксплуатацию зерноперерабатывающий комплекс.

Продолжая направление АПК, не могу не отметить проект в городе Аркалык, где ТОО "Алюминстрой" ведется реализация зерноперерабатывающего комплекса, в который входят элеватор, комбикормовый завод, а также ТОО "Аркалык Айдар" построен животноводческий комплекс, состоящий из откормочной площадки на 5 тысяч голов и репродуктора на 2,5 тысячи голов", - сказал Архимед Мухамбетов.

По словам главы региона, элеватор уже запущен, комбикормовый завод планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Реализация проекта позволит обеспечить замкнутый цикл по переработке мяса в Аркалыке.