Аким Мангистауской области поручил разработать дорожную карту по развитию туризма

Актау. 24 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством акима Мангистауской области Серикбая Трумова состоялось расширенное совещание по вопросам развития туризма в регионе, передает Kazakhstan Today.

Были обсуждены актуальные вопросы развития инфраструктуры региона, реализации и сопровождения инвестиционных проектов в сфере туризма, являющегося драйвером внутреннего туризма, а также актуальные вопросы в сфере туризма и пути их решения", сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

В рамках исполнения государственной программы по развитию туристкой сферы Казахстана на 2019-2025 годы в области ведутся работы по реализации плана мероприятий "Мангистау - туристическая зона".

К примеру, после поручения Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2018 году о том, что Актау должен стать современным морским курортом, особое внимание уделяется развитию туризма и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры в регионе.

По словам заместителя руководителя управления инвестиций и развития туризма области Тлегена Едигеева, в первом полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 67,0 млрд тенге. Открылся гостиничный комплекс всемирно известной сети Rixos - "Риксос Актау" и аквапарк в гостиничном комплексе "Холидей ИНН Актау". Ведутся работы по расширению гостиницы "Достар".

Осознав интерес таких мировых брендов и поддержку государства, местные предприниматели вложили в "Теплый пляж" 30,5 млрд тенге инвестиций на реализацию 4 новых туристических проекта. Это реконструкция базы отдыха "Фламинго Резорт", строительство пятизвездочного многофункционального лечебно-диагностического и реабилитационного комплекса "Нур", строительство термальной базы отдыха "Асыл Актау" и строительство зоны отдыха "Seaside Palace".

Кроме того, для туристов определены туристические маршруты для осмотра достопримечательностей, природы, исторических, культурных и туристических достопримечательностей региона. По Каракиянскому району - маршрут через ущелье Бозжыра; по Тупкараганскому району - маршрут "Сартас" и по Мангистаускому району - маршрут этноаула "Когез".

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Айдос Хамиев доложил о проводимых работах в курортных зонах "Теплый берег" и "Сарша".

На сегодняшний день ведется электроснабжение зоны и строительство систем водоснабжения и газоснабжения в приморской курортной зоне района "Теплый пляж" Актау. Проект водоснабжения предусматривает строительство 56 километров водопроводов и 65 колодцев. На сегодняшний день вырыто 48 километров траншей, проложено 48 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день проложено 58 километров газопроводов, разобрано 60 километров - 10,5 километра существующих газопроводов. Также ведутся работы по установке ПГБ и пересечению водного канала Шора.

Кроме того, на совещании исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Туралханов доложил о проделанной работе в соответствии с поручением Елбасы Нурсултана Назарбаева по развитию морского курорта на территории от Актау до паромного комплекса Курык. По проекту развития береговой инфраструктуры разработано 5 проектов, протяженностью 70,8 километра, общей стоимостью 17,8 млрд тенге. На сегодняшний день ведутся работы по трем проектам стоимостью 11,2 млрд тенге.

По итогам совещания аким области С. Трумов дал соответствующие поручения ответственным управлениям и компаниям, акимам городов и районов по вышеуказанным актуальным вопросам и предложениям по развитию туризма в регионе. Глава региона также поручил разработать Дорожную карту по развитию туризма. Своевременное выполнение поставленных задач будет под личным контролем акима области.

Наряду с этим, шесть отелей Актау, которые во время пандемии оказали поддержку и обеспечили проживание около пятисот медработников, ко Всемирному дню туризма были отмечены благодарственными письмами акима области. Благодарственные письма также были вручены двум гостиничным комплексам, которые в срок реализовали туристические проекты, запустили новые объекты и создали новые рабочие места.

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