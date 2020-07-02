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Аким Семея заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

01.07.2020, 15:35 7642
Аким Семея заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Семей. 1 июля. Kazakhstan Today - Аким Семея Ермак Салимов заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, передает Kazakhstan Today.
 

Считаю своим долгом сообщить вам, что сегодня проба на COVID-19, сданная мною, показала положительный результат. Видимо, активные контакты по работе с большим количеством людей, которые, несмотря на ограничения, не удавалось полностью исключить, дали о себе знать", - написал аким города в Facebook.

 
Он сообщил, что с сегодняшнего дня уходит в режим жесткой самоизоляции. 
 

Насколько позволит самочувствие, буду работать онлайн", - отметил также Салимов.

 
Он призывает всех семейчан быть бдительными и выполнять предписания санитарных служб.
 
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заразился коронавирусом.
 
Всего в Казахстане число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 22 308.
 

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