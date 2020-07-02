Аким Семея заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Считаю своим долгом сообщить вам, что сегодня проба на COVID-19, сданная мною, показала положительный результат. Видимо, активные контакты по работе с большим количеством людей, которые, несмотря на ограничения, не удавалось полностью исключить, дали о себе знать", - написал аким города в Facebook.
Он сообщил, что с сегодняшнего дня уходит в режим жесткой самоизоляции.
Насколько позволит самочувствие, буду работать онлайн", - отметил также Салимов.
Он призывает всех семейчан быть бдительными и выполнять предписания санитарных служб.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заразился коронавирусом.
Всего в Казахстане число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 22 308.
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