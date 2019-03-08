Акимат Астаны направил на госэкспертизу ТЭО проекта газификации города

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Акимат Астаны направил на госэкспертизу технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта газификации города, передает корреспондент Kazakhstan Today.





Технико-экономическое обоснование "Газификация города Астаны" подготовлено в рамках реализации 5 социальных инициатив президента Казахстана.





Оно разработано и направлено в Республиканское государственное предприятие "Госэкспертиза". Ориентировочный срок получения заключения - четвертый квартал 2018 года", - сообщили в акимате столицы.





Согласно подготовленному документу, строительство газораспределительных сетей в городе Астане разделено на три очереди.





В акимате отметили, что для ускорения процесса газификации параллельно с ТЭО разрабатывается проектно-сметная документация на первую очередь проекта. Получение заключения ПСД на первую очередь проекта ориентировочно запланировано на первый квартал 2019 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы акимат в соответствии с бюджетным кодексом направит в адрес Министерства энергетики Республики Казахстан необходимую документацию для финансирования проекта.





По информации акимата, первая очередь проекта газификации столицы включает в себя девять пусковых комплексов.





Первый пусковой комплекс предусматривает подачу газа от АГРС-1 на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (водогрейные котлы и мазутные котлы). Второй пусковой комплекс обеспечит подачу газа от АГРС-2 на ТЭЦ-2 (водогрейные котлы). С третьего по шестой пусковые комплексы через газораспределительные сети обеспечат подачу топлива до жилых массивов Коктал-1, Коктал-2. В рамках реализации седьмого пускового комплекса будут построены газораспределительные сети до жилого массива Железнодорожный. Восьмой и девятый пусковые комплексы - газораспределительные сети до жилого массива Юго-Восток, пояснили в акимате.





Срок реализации второй и третьей очередей строительства газораспределительных сетей планируется в период с 2021 по 2023 год за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета, а также с привлечением частных инвестиций", - проинформировали в акимате города.





В горадминистрации добавили, что вторая очередь проекта предусматривает строительство газораспределительных сетей до жилых массивов Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар, Тельмана, Пригородный, Garden Village и Family Village. В рамках третьей очередь проекта планируется строительство газораспределительных сетей до жилых массивов Ильинка, Шубары и Ондирис.





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