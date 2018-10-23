Акимат Астаны направил на госэкспертизу ТЭО проекта газификации города

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Акимат Астаны направил на госэкспертизу технико-экономическое обоснование проекта газификации города, передает Kazakhstan Today.

Технико-экономическое обоснование "Газификация города Астаны" подготовлено в рамках реализации 5 социальных инициатив президента Казахстана.

"Оно разработано и направлено в Республиканское государственное предприятие "Госэкспертиза". Ориентировочный срок получения заключения - четвертый квартал 2018 года", - сообщили в акимате столицы.

Согласно подготовленному документу, строительство газораспределительных сетей в городе Астане разделено на три очереди.

В акимате отметили, что для ускорения процесса газификации параллельно с ТЭО разрабатывается проектно-сметная документация на первую очередь проекта. Получение заключения ПСД на первую очередь проекта ориентировочно запланировано на первый квартал 2019 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы акимат, в соответствии с бюджетным кодексом, направит в адрес Министерства энергетики Республики Казахстан необходимую документацию для финансирования проекта.

По информации акимата, первая очередь проекта газификации столицы включает в себя девять пусковых комплексов.

Первый пусковой комплекс предусматривает подачу газа от АГРС-1 на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (водогрейные котлы и мазутные котлы). Второй пусковой комплекс обеспечит подачу газа от АГРС-2 на ТЭЦ-2 (водогрейные котлы). С третьего по шестой пусковые комплексы через газораспределительные сети обеспечат подачу топлива до жилых массивов Коктал-1, Коктал-2. В рамках реализации седьмого пускового комплекса будут построены газораспределительные сети до жилого массива Железнодорожный. Восьмой и девятый пусковые комплексы - газораспределительные сети до жилого массива Юго-Восток, пояснили в акимате.

"Срок реализации второй и третьей очередей строительства газораспределительных сетей планируется в период с 2021 по 2023 год за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета, а также с привлечением частных инвестиций", - проинформировали в акимате города.

В горадминистрации добавили, что вторая очередь проекта предусматривает строительство газораспределительных сетей до жилых массивов "Мичурино", "Интернациональный", "Куйгенжар", "Тельмана", "Пригородный", Garden Village и Family Village. В рамках третьей очередь проекта планируется строительство газораспределительных сетей до жилых массивов "Ильинка", "Шубары" и "Ондирис".

Напомним: в марте текущего года глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с "Пятью социальными инициативами", одна из которых касалась дальнейшей газификации страны. Было отмечено, что добыча газа в РК за годы независимости увеличилась с 8 до 52 млрд кубометров, а уровень газификации населения в стране составляет около 50%. При этом центральные и северные регионы страны всё ещё остаются без газа. В этой связи президент Казахстана поручил реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана. Это позволит обеспечить газом 2,7 млн человек, создать новые производства малого и среднего бизнеса, а также в результате реализации улучшится экология.

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