Акиматы Астаны, Алматы и Костаная досрочно погасили облигации на 7,9 млрд тенге

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Акиматы Астаны, Алматы и Костаная досрочно погасили облигации на 7,9 млрд тенге07.06.2018
Экономика  18:12

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Акиматы городов Астана, Алматы и Костанай досрочно погасили долговые облигации на общую сумму 7,9 млрд тенге, чтобы получить очередной облигационный заем на строительство жилья, передает Kazakhstan Today.

"Уже завтра, 8 июня, местные исполнительные органы Астаны и Алматы планируют вновь разместить облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на 5,5 млрд тенге. Приобретая государственные ценные бумаги, "Байтерек девелопмент" повторно направит финансовые средства акиматам. В этом заключается револьверный принцип финансирования в рамках программы жилищного строительства "Нурлы жер", - сообщил заместитель председателя правления АО "Байтерек девелопмент" Алтай Куздибаев.

На средства, привлеченные от продажи облигаций, местные исполнительные органы строят жилые дома, которые необходимо реализовать в течение двух лет, а деньги вернуть обратно.

"С января по май 2018 года АО "Байтерек девелопмент" выкупило облигации акиматов городов Астана, Алматы и областей на сумму 21,7 млрд тенге. Всего с 2016 года компанией приобретены государственные ценные бумаги на сумму 131,6 млрд тенге", - добавил А. Куздибаев.

Государственные ценные бумаги выпускаются местными исполнительными органами сроком на два года с правом досрочного погашения. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. тенге.

Согласно программе жилищного строительства "Нурлы жер" для получения очередного транша акиматы должны провести частичное или полное досрочное погашение ранее эмитированных облигаций.

Как пояснили в компании, ранее в правилах выпуска ценных бумаг отсутствовала норма о досрочном частичном и полном погашении облигаций для акиматов. В конце мая постановлением правительства было утверждено дополнение в правила выпуска ценных бумаг, которое позволяет акиматам городов Астана, Алматы и областей досрочно погашать облигационные обязательства.

АО "Байтерек девелопмент" - дочерняя организация холдинга "Байтерек" - единый финансовый оператор по выкупу облигаций местных исполнительных органов в рамках программы жилищного строительства "Нурлы жер". Компания финансирует строительство кредитного и арендного жилья по Казахстану.
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