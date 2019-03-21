Акишев доложил Назарбаеву о ситуации с инфляцией и курсом национальной валюты

Астана. 20 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу и дал ряд поручений председателю Национального банка Данияру Акишеву, передает Kazakhstan Today.





В начале встречи Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с 25-летним юбилеем национальной валюты - тенге, сообщила пресс-служба Акорды.





"Поздравляю всех казахстанцев и всех работников финансового сектора с 25-летием национальной валюты. Мы преодолели непростой путь. Введение тенге положило начало финансовой независимости Казахстана. Сегодня мы переходим на новый этап развития", - сказал президент Казахстана.





В свою очередь председатель Национального банка проинформировал главу государства о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и основных показателях экономического развития страны.





"В октябре 2018 года инфляция сложилась на самом низком уровне за последние три года - 5,3%. С начала года накопленная инфляция составила 3,7%. Наш прогноз на 2018 год сформирован в пределах от 5 до 7%", - сказал Данияр Акишев.





Также председатель Национального банка рассказал Нурсултану Назарбаеву об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции.





"Первое, это сохранение инфляционного фона в экономике. Мы совместно с правительством ведем работу по недопущению роста цен. Ведется активная работа по выявлению тех рынков, где цены формируются под влиянием субъективных факторов. Второе, это ситуация в странах, являющихся нашими торговыми партнерами", - сказал Акишев.





Кроме того, он доложил президенту о ситуации с курсом национальной валюты. По информации председателя Нацбанка, текущий уровень цен на энергоносители является приемлемым, что позволяет обеспечивать стабильность обменного курса.





Акишев также сообщил, что на конец октября золотовалютные резервы составили $29 млрд, а активы национальных фондов в иностранной валюте составили около $57 млрд.





В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.





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