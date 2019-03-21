Система Orphus

Акишев доложил Назарбаеву о ситуации с инфляцией и курсом национальной валюты

20.11.2018, 17:04 9152
Астана. 20 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу и дал ряд поручений председателю Национального банка Данияру Акишеву, передает Kazakhstan Today.

В начале встречи Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с 25-летним юбилеем национальной валюты - тенге, сообщила пресс-служба Акорды.

"Поздравляю всех казахстанцев и всех работников финансового сектора с 25-летием национальной валюты. Мы преодолели непростой путь. Введение тенге положило начало финансовой независимости Казахстана. Сегодня мы переходим на новый этап развития", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь председатель Национального банка проинформировал главу государства о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и основных показателях экономического развития страны.

"В октябре 2018 года инфляция сложилась на самом низком уровне за последние три года - 5,3%. С начала года накопленная инфляция составила 3,7%. Наш прогноз на 2018 год сформирован в пределах от 5 до 7%", - сказал Данияр Акишев.

Также председатель Национального банка рассказал Нурсултану Назарбаеву об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции.

"Первое, это сохранение инфляционного фона в экономике. Мы совместно с правительством ведем работу по недопущению роста цен. Ведется активная работа по выявлению тех рынков, где цены формируются под влиянием субъективных факторов. Второе, это ситуация в странах, являющихся нашими торговыми партнерами", - сказал Акишев.

Кроме того, он доложил президенту о ситуации с курсом национальной валюты. По информации председателя Нацбанка, текущий уровень цен на энергоносители является приемлемым, что позволяет обеспечивать стабильность обменного курса.

Акишев также сообщил, что на конец октября золотовалютные резервы составили $29 млрд, а активы национальных фондов в иностранной валюте составили около $57 млрд.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая