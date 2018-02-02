Акишев доложил президенту об итогах работы Нацбанка за прошлый год

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым

В ходе встречи главе государства был представлен отчет Национального банка по итогам работы за 2017 год. Кроме того, Акишев доложил президенту о текущей деятельности Национального банка, ключевых направлениях денежно-кредитной политики, а также текущей ситуации на финансовом рынке страны, сообщили в пресс-службе Акорды.

Согласно отчету председателя Национального банка, уровень инфляции за 2017 год составил 7,1%, объем золотовалютных резервов на конец прошлого года составил $30,7 млрд.

"В январе ситуация стала еще лучше. Резервы банка выросли еще на 3% и составили $31,7 млрд. Активы Национального фонда в иностранной валюте составили $58,3 млрд. За январь 2018 года уровень инфляции составил 0,6%. Это уже входит в наш новый коридор, который мы установили на этот год - от пяти до семи процентов", - сказал Акишев.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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