Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Глава Национального банка РК Данияр Акишев отметил улучшение ситуации на финансовом рынке Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По его информации, в 2018 году депозиты выросли на 6% до 18,6 трлн тенге благодаря росту депозитов в национальной валюте на 4,5%, а депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте снизились на 7%. Долларизация депозитов за прошлый год практически не изменилась и на конец декабря составила 48%, сообщила пресс-служба финрегулятора.

Глава Нацбанка добавил, что рынок кредитования продолжает восстанавливаться.

За прошедший год выдача новых кредитов выросла на 24%, или 2,6 трлн тенге. Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики оценивается в 7% или 884 млрд тенге. Ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в начале года до 11,7% в декабре", - сказал Акишев, выступая с докладом на заседании правительства.

Он отметил, что в рамках задачи по предоставлению долгосрочных ресурсов для приоритетных секторов экономики на сумму 600 млрд тенге Нацбанк совместно с правительством и банками выработал механизмы финансирования проектов и сейчас начинается их реализация. Акишев добавил, что данное направление обеспечит в этом году дополнительный прирост кредитования.

Председатель Нацбанка подчеркнул, что постепенно улучшается ситуация на финансовом рынке. "Активы банков по итогам года увеличились на 4,5% до 25,2 трлн тенге. Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней, составили 7,4% от ссудного портфеля. Год назад этот показатель составлял 9,3%. Активы страховых организаций выросли на 13% до 1 трлн тенге. Страховые резервы при этом увеличились на 13%, составив 520 млрд тенге", - рассказал он.

По данным Акишева, объем безналичных операций с использованием платежных карточек в прошедшем году вырос в 2 раза до 6,4 трлн тенге. Почти в три раза вырос объем безналичных транзакций населения через Интернет и мобильный банкинг. Ежедневно через эти цифровые каналы проводились 500 тыс. операций на сумму 8,6 млрд тенге.

Для расширения использования безналичных платежей 7 февраля Национальным банком запущена Система мгновенных платежей по номеру мобильного телефона "Sunqar", - сказал в заключение своего выступления главный банкир страны, отметив, что на сегодня сервис предоставляют три банка, а также ожидается поэтапное подключение других банков второго уровня.

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