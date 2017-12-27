Акишев прокомментировал возможность слияния средств ЕНПФ и Нацфонда

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Акишев прокомментировал возможность слияния средств ЕНПФ и Нацфонда26.12.2017
  • Фото: mln.kz
Экономика  16:52

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев прокомментировал слова главы государства об опыте по слиянию пенсионных накоплений со средствами Нацфонда, передает корреспондент агентства.

"Глава государства сделал это заявление, сославшись на опыт Норвегии. Мы будем изучать этот вопрос, посмотрим, каким образом это было там реализовано, действительно ли происходило объединение", - сказал Акишев в интервью журналистам.

При этом он отметил, что в Норвегии "есть своя специфика, поэтому этот вопрос будем изучать".

"Если будут соответствующие поручения, мы готовы с правительством отработать. Но я не думаю, что речь идет о каком-то уже конкретном плане действий и так далее. Как минимум, глава государства дал этот вопрос, что мы будем его изучать. И мы готовы это поручение исполнить, изучить этот вопрос полностью", - заключил глава финрегулятора.

Напомним, накануне, отвечая на вопросы журналистов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что в Норвегии есть хороший опыт объединения пенсионных денег с национальным фондом. "Стал единый фонд, который более надежный для людей. Может, мы тоже пойдем по этому опыту. Но контроль за этими деньгами государству нельзя упускать. Это я понял. Все равно в любом случае государство отвечает перед пенсионерами за пенсии", - сказал глава государства.
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