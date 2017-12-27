Акишев прокомментировал заморозку $22 млрд активов Нацфонда

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев высказал свое мнение о заморозке Bank of New York Mellon $22 млрд активов Нацфонда РК, передает корреспондент агентства.

По мнению Акишева, сумма иска "несопоставима с тем уровнем, который заморожен сейчас, арестован".

"Мы опротестовывали это решение о том, во-первых, насколько это законно было сделано. Так как договор с кастодианом заключен по английскому праву, мы обратились в Высокий суд Лондона, он отказал нам в этой претензии. Однако у нас остается возможность для обжалования данного решения. Мы проводим сейчас работу по тому, что банк-кастодиан неправомерно, на наш взгляд, поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно несопоставима. Во-вторых, мы считаем, это не соответствует той юрисдикции, где он находится", - сказал он.

Акишев отметил, что интересы Казахстана в этом деле представляет Министерство юстиции, а Нацбанк оказывает ему всю необходимую поддержку, в том числе, через наём юридических консультантов.

"Я не думаю, что ситуация находится в какой-то критической фазе или речь идет о какой-то потере активов. Действительно, да, есть юридические споры. Я думаю, они, в конечном итоге, найдут свое решение. Мы обладаем достаточно значительной квалификацией и наши консультанты, мы надеемся, проведут квалифицированную работу, и мы средства Нацфонда будем иметь в том же объеме, как имели раньше", - сказал он.

Ситуацию также прокомментировал министр юстиции Марат Бекетаев. По его словам, "никогда эти $22 млрд никто не заберет", поскольку "эти деньги остаются в собственности РК и защищены суверенным иммунитетом".

"Вопрос ареста в том, что в ближайшей перспективе пока что эти активы передать и продать кому-то будет невозможно. Управляющий Нацфондом - Нацбанк - выдерживает взвешенную политику, стабильные активы вложены, эти активы остаются в собственности, приносят доходы. Риски ограничены суммой иска. Это около $500 млн", - пояснил он.

Напомним, Казахстан инициировал отмену арбитражного решения по делу молдавских бизнесменов в Апелляционном суде "Свеа" в Стокгольме.

По мнению Министерства юстиции Казахстана, решение было принято в нарушение Арбитражного регламента Стокгольмской торговой палаты.

"Республика Казахстан продолжает работу против действий Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати и их компаний Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. в связи с арбитражным решением, вынесенным арбитражным трибуналом в Стокгольме 19 декабря 2013 года. Министерство юстиции выявило масштабную многолетнюю мошенническую схему Стати и презентовали ее шведским судебным органам, но доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года Апелляционный суд "Свеа" оставил в силе арбитражное решение. Республика незамедлительно обратилась в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда. 24 октября 2017 года Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что данное решение Верховного суда Швеции идет вразрез с решением Высокого суда Англии, который 6 июня 2017 года в ходе исполнительного производства признал, что Арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются.

"Более того, в целях привлечения Стати к ответственности за совершенные им деяния, был подан иск в Окружной суд Вашингтона (США) на основании закона о борьбе с рэкетом (организованной преступностью) и коррупцией. В настоящее время Республика Казахстан готовит материалы для дальнейшего обжалования Арбитражного решения в соответствии с нормами международного публичного права в целях устранения ущерба, нанесенного действиями Стати", - подчеркнули в Минюсте.

Как сообщалось ранее, Казахстан инициировал в США судебный процесс на основании закона RICO (закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией) против молдавских бизнесменов Анатолия и Габриеля Стати, а также двух подконтрольных семье компаний.

"Сегодня Республика Казахстан подала в Окружном суде Вашингтона, Округа Колумбия, иск против молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати, а также их двух компаний Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd ("Стати"). Судебный процесс инициирован в связи с решением международного арбитражного трибунала против Республики Казахстан на сумму около $500 млн. Иск направлен на возмещение убытков и взыскания ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Республика ходатайствует о применении судебного запрета против Стати", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана.

По данным ведомства, "Стати обвиняется в завышении стоимости газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчетов".

"Стати использовали эти сфальсифицированные расходы и финансовые отчеты для получения предложения от казахстанской нефтегазовой компании по этому ГПЗ. Позже, во время арбитражного разбирательства, Стати использовали предложение, полученное мошенническим путем, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчеты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ. Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба", - пояснили в Минюсте.

Также в пресс-службе проинформировали, что Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии.

"В ходе оспаривания действий Стати по исполнению арбитражного решения, а также истребования отмены арбитражного решения в Швеции, Республика Казахстан добилась принудительного раскрытия документов, которые помогли разоблачить преступную схему. После того как Казахстан представил новые доказательства в продолжающемся английском судебном процессе, Высокий суд Англии вынес решение 6 июня 2017 года о том, что Казахстану удалось привести "достаточно убедительные доказательства" того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела. После указанного решения Стати обратились в судебные органы штата Нью-Йорк, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за принудительным исполнением арбитражного решения, при этом не сообщив о решении английского суда", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Казахстан инициировал судебный процесс в США в целях возмещения убытков, причиненных в результате нарушения Стати законодательства США об организованной преступной деятельности, а также вынесения судебного приказа в отношении Стати, запрещающего принудительное исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем.

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