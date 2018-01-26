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Акмолинское предприятие начнет сборку первых в республике посевных комплексов26.01.2018
Экономика  10:40

Кокшетау. 26 января. Kazakhstan Today - 17 января 2018 года в рамках официального визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки на встрече с деловыми кругами двух стран учредителями ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация" заключено соглашение о сотрудничестве с американской компанией "Amity Technology". Подписано лицензионное соглашение о сборке на территории Казахстана посевных комплексов "Amity", передает Kazakhstan Today.

Сборка первой партии посевных комплексов "Amity" намечена на март 2018 года, она будет реализовываться на производственных мощностях акмолинского предприятия, что в перспективе станет единственным в стране проектом подобного направления. На сегодня уже заключены договоры купли-продажи на первую партию машкомплектов в количестве 12 единиц на сумму $1,5 млн, сообщили в Региональной службе коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.


По словам генерального директора предприятия Олега Балыбина, создание подобных инновационных проектов будет способствовать насыщению рынка высокотехнологичным оборудованием, модернизации производства сельскохозяйственной техники и развитию агроиндустриального потенциала региона в целом.

В РСК отметили, что ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация" является современным многопрофильным производителем сельскохозяйственной, специализированной и коммунальной техники.
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