Акмолинское предприятие первым в стране начало производить антисептики

Кокшетау. 11 марта. Kazakhstan Today - В связи с обострением в стране ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции для обеспечения жителей области антисептическими средствами местный ТОО "Завод бытовой химии" первым в республике приступил к производству этого вида продукции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики региона, завод в кратчайшие сроки переориентировал и наладил новое производство антибактериальной и антисептической продукции.

В состав антисептической продукции входит дезинфицирующий концентрат, этиловый спирт, производимый на местном Айдабульском спиртзаводе, глицерин, отдушка и специфические добавки", - рассказал директор завода Ринат Курмаев.

Производительная мощность предприятия позволяет выпускать около 60 тысяч литров средств в месяц. Продукция разливается в емкости объемом 1,5 литра и 220 миллилитров, которые изготавливаются самим заводом.

С начала пандемии заводом было выпущено 140 тонн антисептических средств.

Помимо завода бытовой химии, еще три промышленных предприятия региона наладили выпуск дезинфицирующих средств. В их числе ТОО "Ардагер-М Company", ТОО "Гала-Косметик и К" и АО "Кокшетауминводы". Совокупная суточная мощность производства составляет семь тысяч литров. Антисептическая продукция реализуется в аптеках и магазинах области.

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