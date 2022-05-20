Акмолинскую область в прошлом году посетили более 1 млн туристов

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Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек)", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа.
По данным управления, культурно-исторический сегмент кластера представлен 900 памятниками. Кроме того, в области действуют 73 туристских маршрута.
Несмотря на последствия пандемийного бума, 2021 год для Акмолинской области ознаменовался значительным ростом количественных и качественных показателей развития туристской отрасли региона", - отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что общее количество мест размещения составляет 341 объект.
За 2021 год на 18% увеличилось количество койко-мест и составило 15,1 тысячи, это значит, что регион одномоментно может принять более 15,0 тысячи туристов", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что объем оказанных услуг местами размещения вырос на 64 % по отношению к прошлому году и составил 10,5 млрд тенге.
Количество мест размещения в курортных зонах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11,5% и составило 213 единиц с количеством номеров 3770 единиц и объемом оказанных услуг на 9,1 млрд тенге", - подчеркнули в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.
Отмечается, что Щучинско-Боровская курортная зона - приоритетная территория для реализации туристского потенциала страны, которая включена в ТОП-10 карты туристификации Казахстана.
В 2022 году количество мест размещения в Щучинско-Боровской курортной зоне составляет 189 единиц с общей емкостью фонда 3233 номера с единовременной вместимостью 8584 койко-места", - добавили в управлении.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что имеющийся уже сейчас номерной фонд позволяет принять и обслужить в летний период около 1 млн человек.
Ранее сообщалось, что количество внутренних туристов в Казахстане за 9 месяцев превысило допандемийный уровень.
В рамках реализации госпрограммы развития туристской отрасли РК в 2019 - 2021 годах на реализацию 80 проектов было выделено 126,1 млрд тенге государственных инвестиций, в том числе в 2021 году профинансировано 39 проектов на сумму 59,8 млрд тенге. Осуществлено строительство и реконструкция порядка 250 километров автодорог до туристических дестинаций, 88 километра ливневых канализаций, 115 километров водоснабжения, 96 километров линий электропередачи, 147 километров газоснабжения, 69 километров канализационных сетей и других проектов сопутствующей инфраструктуры", - уточнила Актоты Раиымкулова.
Также в Казахстане в рамках развития внутреннего туризма выполняются социально значимые рейсы в такие туристические дестинации, как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.
Кроме того, в Казахстане популярные туристические маршруты будут охвачены метеорологическим мониторингом.
В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".