Активы Нацфонда РК увеличились на 5 трлн тенге

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - К декабрю текущего года средства Национального фонда РК достигли 27,8 трлн тенге, за год сумма увеличилась на 3,6%. За последние три года средства НФ РК растут в среднем на 8,8% в год, передает Kazakhstan Today.

В текущем году из Нацфонда на реализацию антикризисных мер был выделен значительный объём денежных средств. За одиннадцать месяцев объём гарантированных трансфертов в республиканский бюджет составил 4,6 трлн тенге, увеличившись на 51,3% за год. Благодаря этому, была реализована Дорожная карта занятости, осуществлены мероприятия по борьбе с коронавирусом, индексация социальных выплат, компенсация регионам в связи со снижением налоговой нагрузки на МСБ и прочие позитивные моменты, способствовавшие нивелированию ущерба от пандемии COVID-19, сообщает Ranking.kz

Поступления от прямых налогов предприятий нефтяного сектора сократились на 48,2%. При этом инвестиционный доход Нацфонда достиг рекордных 3,6 трлн тенге, что составляет 72,3% от общей суммы поступлений.

Основная часть активов Национального фонда управляется Национальным банком РК; также используются услуги внешних управляющих, которые дополняют внутренние компетенции, диверсифицируют портфель и расширяют доступные инвестиционные возможности. Активы НФ инвестируются в высоколиквидные ценные бумаги развитых и развивающихся рынков. Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках и негативное влияние пандемии коронавируса, за 9 месяцев текущего года доходность Нацфонда составила 2,6%.

В целом доходность портфеля Национального фонда с начала создания по 31 декабря 2019 года составила 89,13%. Непосредственно в 2019 году доходность сложилась на уровне 7,42%. Подобная динамика говорит о выполнении всех поставленных НБ РК задач в рамках управления активами Нацфонда.

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