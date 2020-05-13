Активы Нацфонда за апрель выросли на 1,9%, до $58,5 млрд

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Активы Национального фонда составили $58,5 млрд, увеличившись за месяц на $1,1 млрд, или на 1,9%. Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

По словам главы Нацбанка, рост активов Нацфонда произошел в основном за счет инвестиционного дохода ($1,5 млрд) в результате частичного восстановления рынка акций (рост около 11%) после мартовского падения.

Досаев также сообщил, что, по предварительным данным, золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 2,4%, или на $0,7 млрд, до $30,5 млрд в основном за счет роста портфеля золота. Рост цены на драгметалл составил 7% (с $1605 до $1717 за унцию).

Кроме того, в пресс-службе премьер-министра РК отметили, что валовые международные резервы увеличились за апрель на 2,1%, до $89,04 млрд.

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